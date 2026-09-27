Reggina, Marchionni chiarisce l’assenza di D. Girasole. Poi il passaggio su quanto detto da Lotito

Prima presenza stagionale per il patron degli amaranto. E al Granillo è stata grande festa

Nel momento della lettura delle formazioni ufficiali, uno degli aspetti che aveva attirato maggiormente l’attenzione era stata l’assenza di Domenico Girasole non solo dall’undici titolare, ma anche dalla panchina della Reggina. Una situazione chiarita nel post gara da mister Marco Marchionni, che ha spiegato il motivo della mancata convocazione del difensore amaranto: “L’assenza di Domenico Girasole? Ha avuto un piccolo problema in settimana e non volevamo forzare”. Nessun allarme, dunque, per il calciatore, con lo staff tecnico che ha preferito adottare la massima prudenza in vista dei prossimi impegni.

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Nel corso della conferenza stampa, Marchionni ha parlato anche della prima presenza stagionale al Granillo del patron Claudio Lotito, che ha seguito dal vivo la sfida contro la Nuova Igea Virtus. Il presidente amaranto, al termine della gara, ha espresso la propria soddisfazione per la prestazione della squadra.“Lotito? Era felicissimo, ha fatto i complimenti alla squadra, la vede forte, caratterialmente con un’impronta importante”, ha raccontato il tecnico della Reggina.

Un attestato di fiducia per il gruppo amaranto, protagonista di un avvio di stagione caratterizzato da cinque vittorie consecutive e in vetta alla classifica del girone I di Serie D in piena solitudine.