Basket: la Viola saluta il ritorno alla B Nazionale con una pesante vittoria

Dopo tre anni di assenza, la Viola Reggio Calabria ritrova il palcoscenico della Serie B Nazionale nel migliore dei modi. I neroarancio iniziano il nuovo campionato con una vittoria pesante sul campo della TAV Treviglio, imponendosi con il punteggio di 59-70 al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio per gran parte dei quaranta minuti. Una sfida dal sapore particolare anche per coach Michele Carrea, che ha affrontato da avversario la squadra che ha allenato in passato, oggi alla guida dei reggini. Un ritorno subito impegnativo, contro una formazione organizzata e capace di tenere testa alla Viola.

La partita si è decisa nei minuti finali, quando i neroarancio hanno trovato l’allungo decisivo grazie ad una maggiore solidità difensiva e ad una gestione più efficace dei possessi offensivi. Fondamentale il contributo arrivato dalla panchina, elemento che ha permesso alla Viola di mantenere intensità e qualità durante tutto l’arco dell’incontro. Una vittoria che inaugura nel modo migliore il ritorno dei neroarancio in Serie B Nazionale e che regala subito fiducia al gruppo costruito in estate. Presenti un buon numero di tifosi reggini che a fine partita ha festeggiato con i giocatori.

Viola sempre avanti con il primo quarto che si è chiuso con il risultato di 18-20, il secondo 28-33, il terzo 50-53 per poi chiudere il match con il punteggio di 59-70. Miglior marcatore per i neroarancio Markovic (12).