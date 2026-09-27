Cadi Antincendi Futura, che risposta! Classifica sbloccata. Rocha: ‘Ora cresciamo partita dopo partita’

Era la risposta che l’allenatore si aspettava. La Cadi Antincendi Futura sblocca la classifica e lo fa nel modo più convincente: strappando un punto contro una delle candidate assolute al successo finale, in casa della . Un risultato che vale doppio, perché certifica la crescita di un gruppo che guarda con fiducia al futuro.

Clima di fair play assoluto: bellissimo l’abbraccio tra i due fratelli, Gianluca Parisi da un lato, portiere della Nazionale e Paolo dall’altro estremo difensore della Futura. Derby vero ma corredato da un meraviglioso terzo tempo.

Ne abbiamo parlato con il tecnico Sylvio Rocha, che ha tracciato un bilancio della prestazione e indicato la rotta per le prossime settimane: “Ci siamo avvicinati al mio primo obiettivo, che è costruire una squadra competitiva. Tatticamente stiamo crescendo a ogni partita. Individualmente tutti quelli che sono entrati in campo hanno fatto una buona prestazione. Abbiamo tanti margini di miglioramento. Vista la disponibilità e la qualità dei ragazzi, sono sicuro che arriveremo a un ottimo livello”.

Cosa si devono aspettare i tifosi per la partita di venerdì alle ore 19.30 con la Lazio al Palattinà? ”Sicuramente una squadra con tanta voglia di dimostrare il nostro vero valore e desiderosa di regalare la prima vittoria stagionale ai nostri tifosi“.

Appuntamento, dunque, fissato per venerdì alle 19.30 per un pienone: la Cadi Antincendi Futura è pronta a raccogliere ciò che ha seminato.