Calcio a 5: Vigili del Fuoco Calabria, Campioni d’Italia

La Calabria torna sul tetto d’Italia. La Rappresentativa dei Vigili del Fuoco della Calabria ha conquistato il titolo nazionale di calcio a 5 al termine del 23° Campionato Italiano VV.F. – Memorial “Franco Verdecchia”, disputato dal 21 al 25 settembre a Pinarella di Cervia (RA). Un successo che riporta il tricolore in Calabria quindici anni dopo l’ultima vittoria, ottenuto al termine di una competizione affrontata con determinazione, compattezza e spirito di squadra.

Il cammino della formazione calabrese è iniziato con le nette vittorie su Molise (8-0) e Umbria (6-4). Dopo la sconfitta con la Toscana (6-2), la squadra ha superato la Sardegna ai rigori, al termine di un combattuto 3-3, e quindi la Lombardia per 3-2 in semifinale, conquistando l’accesso alla finalissima.

La finale: una prova di forza

Di fronte alla Liguria, la Calabria ha disputato una finale autorevole, chiudendo il primo tempo sul 3-0 e imponendosi alla fine con un netto 6-2. Una prestazione che ha sancito il ritorno della rappresentativa calabrese sul gradino più alto del podio nazionale.

Il successo è stato impreziosito da due importanti riconoscimenti individuali: Pietro Baccillieri, autore di una straordinaria prestazione nel corso del torneo, è stato eletto Miglior Giocatore della manifestazione, mentre Carmelo Casili ha ricevuto il premio di Miglior Portiere.

Una storia che si ripete

Nel trionfo calabrese c’è anche una storia dal particolare valore simbolico. L’allenatore Antonio Greco, del Comando di Crotone, ha conquistato il titolo nazionale quindici anni dopo averlo vinto da giocatore, nel 2011.

La squadra è stata guidata dal responsabile Pietro Comi, della Direzione Regionale Calabria, e dall’allenatore Antonio Greco.

La rosa era composta da atleti provenienti dai Comandi di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia:

Reggio Calabria: Carmelo Casili, Filippo De Salvo, Saverio Cutrupi

Vibo Valentia: Pietro Baccillieri, Francesco Pellegrino, Francesco Di Agazio

Catanzaro: Antonio Cristiano, Mirco Esposito, Antonio Flecca

Cosenza: Pietro Musacchio, Giorgio Amoriello

Crotone: Vincenzo Coluccio

Un successo che appartiene a tutta la Calabria

Il Campionato Nazionale rappresenta uno degli appuntamenti attraverso cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco promuove la pratica sportiva quale strumento di preparazione e ritempramento psicofisico del personale, ma anche di aggregazione, condivisione e rafforzamento dello spirito di appartenenza.

La vittoria di Cervia sintetizza pienamente questi valori: una squadra composta da uomini provenienti da territori diversi, unita dalla stessa divisa e capace di rappresentare l’intera Calabria ai massimi livelli dello sport dei Vigili del Fuoco.

Quindici anni dopo, il tricolore torna in Calabria. CAMPIONI D’ITALIA