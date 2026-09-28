‘Ndrangheta, sequestrati beni e società per oltre 4,7 milioni
Le misure si inseriscono nel troncone d'indagine 'Imperium' del più ampio procedimento 'Carthago-Maestrale-Olimpo-Imperium' coordinato dalla Procura di Catanzaro
28 Settembre 2026 - 11:22 | di Redazione
La Guardia di finanza ha sequestrato beni e società per oltre 4,7 milioni di euro nell’ambito di due provvedimenti emessi dal Tribunale di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione.
I sequestri hanno riguardato due società di capitali, con i relativi patrimoni aziendali, una a Milano e l’altra a Catania; un’impresa individuale, a Milano; quote societarie di un’ulteriore società di capitali a Catania.
Le misure si inseriscono nel troncone d’indagine ‘Imperium’ del più ampio procedimento ‘Carthago-Maestrale-Olimpo-Imperium’ coordinato dalla Procura di Catanzaro.
Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro e dallo Scico, avrebbero consentito di delineare l’esistenza di un’organizzazione criminale, legata alla cosca Mancuso di Limbadi-Nicotera (Vibo Valentia) che, attraverso la forza di intimidazione, avrebbe acquisito il controllo di diverse attività commerciali, soprattutto nel settore turistico-alberghiero, tanto da condizionarne la gestione.
Gli inquirenti inoltre, basandosi sulle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, hanno ricostruito come alcune quote e cariche societarie venissero intestate a prestanome. Questo sistema permetteva a persone appartenenti o vicine alla criminalità organizzata di nascondere la propria partecipazione nelle aziende, evitando così il sequestro dei beni da parte dell’Autorità giudiziaria.
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