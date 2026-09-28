Reggina, Alma: ‘Partire dalla panchina non piace a nessuno, ma…’

Il secondo gol della stagione, contro la Nuova Igea quello che di fatto mette il sigillo alla preziosissima vittoria. Giuliano Alma, ancora una volta entrato in campo dalla panchina, lascia il segno: “Partire dalla panchina non piace a nessuno, però siamo tanti e tra di noi c’è sana competizione e l’obiettivo che abbiamo tutti in testa è quello di finire il campionato in vetta. Nessun broncio per chi non gioca, semmai tutta la rabbia che ha dentro chi non gioca, la trasforma in campo per dare il contributo alla squadra, fermo restando che ad inizio anno qualche partita da titolare l’ho fatta. Abbiamo dimostrato maturità, perchè nei momenti di difficoltà si è riusciti a tenere botta e poi nel secondo tempo a sferrare il colpo decisivo.

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Qui non ci sono titolari e riserve, chi resta fuori è subito pronto a entrare e dare il proprio contributo. Nella mia carriera ho sempre giocato a destra, ma questa posizione di sottopunta mi piace perchè mi mette più vicino alla porta. Devo lavorare ancora per capire alcuni automatismi, però, ripeto, mi piace e ci metterò tutto me stesso per interpretare al meglio questo ruolo. E’ stata allestito un organico assolutamente all’altezza per arrivare all’obiettivo, completo. Tutti i calciatori hanno caratteristiche diverse e quindi per il tecnico la possibilità di avere soluzioni diverse“.