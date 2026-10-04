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Serie D: la prima caduta della Reggina, non ne approfitta chi insegue. I risultati e la classifica

Dagli amaranto al Licata ci sono sei squadre nel giro di quattro punti

04 Ottobre 2026 - 18:11 | Redazione

Pallone serie D

Cade per la prima volta in questa stagione la Reggina. Dopo cinque vittorie consecutive gli amaranto si fanno superare da un grande Trapani e conoscono così il primo stop. Per i granata, invece, cancellata la penalizzazione di cinque punti. Finisce in parità il match tra la Nuova Igea e la Nissa, vola la Vibonese, cade il Sambiase.

Leggi anche

I risultati della giornata

Avola – Ragusa 1-0

Milazzo – Siracusa 1-0

Modica – Enna 3-0

Nuova Igea – Nissa 1-1

Vibonese – PraiaTortora 2-0

Vigor Lamezia – Favara 2-0

Trapani – Reggina 1-0

Licata – Sambiase 2-1

Gela – A. Palermo 0-0

Leggi anche

La classifica

  1. Reggina 15
  2. Sambiase 13
  3. Vibonese 13
  4. Avola 12
  5. Nuova Igea 11
  6. Licata 11
  7. PraiaTortora 9
  8. Milazzo 9
  9. A. Palermo 8
  10. Nissa 8
  11. Modica 7
  12. Vigor Lamezia 5
  13. Siracusa (-7) 4
  14. Gela 4
  15. Favara 4
  16. Ragusa 2
  17. Trapani (-5) 1
  18. Enna 1

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