Serie D: la prima caduta della Reggina, non ne approfitta chi insegue. I risultati e la classifica

Dagli amaranto al Licata ci sono sei squadre nel giro di quattro punti

Cade per la prima volta in questa stagione la Reggina. Dopo cinque vittorie consecutive gli amaranto si fanno superare da un grande Trapani e conoscono così il primo stop. Per i granata, invece, cancellata la penalizzazione di cinque punti. Finisce in parità il match tra la Nuova Igea e la Nissa, vola la Vibonese, cade il Sambiase.

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I risultati della giornata

Avola – Ragusa 1-0

Milazzo – Siracusa 1-0

Modica – Enna 3-0

Nuova Igea – Nissa 1-1

Vibonese – PraiaTortora 2-0

Vigor Lamezia – Favara 2-0

Trapani – Reggina 1-0

Licata – Sambiase 2-1

Gela – A. Palermo 0-0

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