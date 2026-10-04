Serie D: la prima caduta della Reggina, non ne approfitta chi insegue. I risultati e la classifica
Dagli amaranto al Licata ci sono sei squadre nel giro di quattro punti
04 Ottobre 2026 - 18:11 | Redazione
Cade per la prima volta in questa stagione la Reggina. Dopo cinque vittorie consecutive gli amaranto si fanno superare da un grande Trapani e conoscono così il primo stop. Per i granata, invece, cancellata la penalizzazione di cinque punti. Finisce in parità il match tra la Nuova Igea e la Nissa, vola la Vibonese, cade il Sambiase.
I risultati della giornata
Avola – Ragusa 1-0
Milazzo – Siracusa 1-0
Modica – Enna 3-0
Nuova Igea – Nissa 1-1
Vibonese – PraiaTortora 2-0
Vigor Lamezia – Favara 2-0
Trapani – Reggina 1-0
Licata – Sambiase 2-1
Gela – A. Palermo 0-0
La classifica
- Reggina 15
- Sambiase 13
- Vibonese 13
- Avola 12
- Nuova Igea 11
- Licata 11
- PraiaTortora 9
- Milazzo 9
- A. Palermo 8
- Nissa 8
- Modica 7
- Vigor Lamezia 5
- Siracusa (-7) 4
- Gela 4
- Favara 4
- Ragusa 2
- Trapani (-5) 1
- Enna 1
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