Esordio amaro per la MyEnergy al Palacalafiore: il Fiorenzuola domina e vince con distacco

Dopo una lunga attesa durata un’intera estate e alimentata dall’entusiasta blitz esterno all’esordio a Treviglio, la MyEnergy Viola Reggio Calabria ha riabbracciato finalmente il proprio pubblico nel tempio di Pentimele.

In un Palacalafiore spinto dal calore dei tifosi neroarancio (poco più di 1000 i presenti per l’esordio tra le mura amiche), la seconda giornata del Girone A della Serie B Nazionale targata LNP ha offerto una sfida intensa contro i Fiorenzuola Bees, affamati di riscatto dopo il passo falso della prima uscita.

La partita: il primo quarto

Coach Carrea affronta la formazione gialloblu con in quintetto Love, Diouf, Taflaj, Donadoni e capitan Romeo. Coach Del Re risponde con Marinelli, Tiberti, Cecchinato, De Zardo e Biorac.

Gli ospiti gestiscono il primo possesso ma la circolazione dei piacentini non trova varchi, Donadoni perde per infrazione il primo pallone. Le due squadre si studiano con ritmi ragionati, a sbloccarla è il neroarancio Taflay con un bel tiro in sospensione nell’area piccola. Gli ospiti rompono il ghiaccio e rispondono con una penetrazione di Cecchinato e un canestro di Ambrosetti subentrato a Marinelli per il momentaneo vantaggio: 4-2. La Viola stringe i ranghi in difesa e risponde ancora con Diouf che corregge un tiro di Taflaj. Sul capovolgimento di fronte ancora gli ospiti bucano la difesa reggina. Love dopo un recupero realizza in contropiede il 6-6. Infrazione di campo della Viola: gli ospiti non ne approfittano e nemmeno Love, che perde palla e commette fallo. Carrea lo sostituisce con Markovic. Biorac prende possesso dell’area piccole e ne segna du di fila, Romeo e Diouf escono per Marini e Clark. Quest’ultimo con una penetrazione e un recupero palla porta subito energia ai neroarancio, coach Carrea chiama lo schema e Leo esegue: penetra e scarica per Taflaj che segna da tre. Dalla lunetta Biorac porta il Fiorenzuola sul 9-11. Toure dà respiro a Taflay per i secondi finali, Marinelli penetra e realizza il gioco da tre punti. Clark in penetrazione ottiene e realizza due liberi. Marini al rimbalzo commette un fallo antisportivo, Tiberti realizza un libero. Lui sfrutta un penetra e scarica di Marinelli e realizza l’11-17, Markovic accorcia dalla lunetta. Cecchinato con un tiro da tre chiude la prima frazione sul 13-20.

Secondo quarto

Love, Diouf, Toure, Taflaj e Clark riprendono le ostilità per i neroarancio, ma a pungere sono gli ospiti che allungano con Marinelli e De Zardo: 13-27. Il pubblico neroarancio prova a incoraggiare i ragazzi di coach Carrea. Entrano Donadoni e Markovic e dopo una buona circolazione della palla Diouf segna in tap-in per la Viola. Prima Lui e poi Marinelli da tre aumentano il divario (15-32), entra capitan Romeo ma la Viola continua a perdere palloni ed a sbattere contro il muro della difesa emiliana. Franceschi al terzo tentativo realizza in tap-in e costringe coach Carrea al time-out. Entra anche Calvellini, ottimo nella gara d’esordio a Treviglio, ma a tentare di dare la scossa ai padroni di casa è il capitano Romeo in penetrazione. Franceschi sbaglia dalla lunetta, Taflaj due tentativi da tre. Calvellini prendere rimbalzi offensivi per secondi tiri non sfruttati dai neroarancio. Tiberti e Ambrosetti segnano e Calvellini commette uno sfondamento che infiamma il Palacalafiore. Markovic subisce fallo in contropiede e dalla lunetta fa due su due. Romeo segna la bomba del -17 a un minuto dal riposo lungo. I reggini aumentano l’intensità in difesa nel finale di quarto ma sbagliano l’ultimo tentativo con Markovic. La frazione si chiude col punteggio bloccato sul 22-39.

Terzo quarto

Al rientro dagli spogliatoi Biorac segna il primo punto dalla lunetta, Taflaj risponde in penetrazione per i neroarancio. Gli ospiti sfruttano un extra-possesso con un gancio nell’area piccola di Biorac, e il solito Romeo accende il palazzetto con una bomba da tre. Marinelli risponde per i piacentini, Donadoni spreca una chance dalla lunetta e commette fallo su capovolgimento di fronte. Marinelli li segna entrambi, De Zardo sfrutta centimetri e chili prima con un miss-match nell’area piccola, poi in contropiede per il 29-50. Coach Carrea richiama i suoi per un time-out, i neroarancio continuano ad avere enormi difficoltà nella fase offensiva. Il capitano trova un fallo per due liberi che danno ossigeno ma ancora poca speranza ai neroarancio, subito puniti ancora da Tiberti e Marinelli. Entra Marini a lottare sottocanestro, Taflaj continua ad essere il più produttivo con la bomba del 34-54. Cecchinato realizza per gli ospiti, poi si segna dalla lunetta: Marini e Romeo fanno due su due, Marinelli ne segna soltanto uno ma “compensa” nell’azione successiva con un gioco da tre punti. Markovic sbaglia ancora in penetrazione, Marinelli manda Lui in lunetta per il 38-61. Calvellini e Toure entrano per Romeo e Taflaj, Markovic segna due liberi. Clark entra e gestisce gli ultimi possessi, Lui ferma con una stoppata un tentativo di Toure in contropiede, rientra Taflaj e subito guadagna due liberi, che realizza chiudendo il quarto sul 42-61.

Ultimo quarto

Clark sbaglia il primo tentativo e Biorac concretizza subito dalla lunetta per i gialloblu. Gli ospiti controllato ritmo e punteggio, Lui realizza in sospensione. Calvellini ritorna in campo e segna in sottomano, replica Cecchinato dalla lunetta (2/2). Donadoni imita il compagno e in penetrazione ne fa altri due, Romeo ritorna sul parquet per Clark e trova ancora Donadoni che realizza canestro e, sul libero aggiuntivo sbagliato, prende rimbazo e sigla il 50-67. Il pubblico accenna un “Viola, Viola” di incoraggiamento, il divario è però ancora ampio e i ragazzi di Del Re giocano col cronometro e i falli a disposizione. Il triangolo Marinelli-Tiberti-Franceschi ammutolisce ancora il Palacalafiore, poi Marinelli segna in faccia a Diouf per il 50-71. I secondi passano, Marinelli segna il suo 20esimo punto e lascia il posto a Cecchinato. Romeo fa uno su due dalla lunetta, poi è Toure che trova un buon canestro in sottomano, segnando anche il libero aggiuntivo. Gli ospiti adesso girano palla sugli esterni tentando di allargare le maglie della difesa neroarancio, mentre Biorac continua a dettar legge nell’area piccola: subisce fallo e fa 1/2 dalla lunetta. Taflaj è l’ultimo ad arrendersi e segna ancora, prima da tre su assist di capitan Romeo, poi in tap-in dopo un rimbalzo offensivo. Marinelli sfonda sulla difesa di Romeo, poi perde palla e lascia il campo aperto per il contropiede di Calvellini, che concretizza un gioco da tre punti. Donadoni e Toure sbagliano due tiri consecutivi da sotto canestro, Marinelli chiude la gara dalla lunetta col punteggio sul 63-76.

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Tabellino

MyEnergy Reggio Calabria: Taflaj 17, Markovic 6, Love 2, Donadoni 8, Marini 2, Calvellini 6, Diouf 4, Clark 2, Abati Toure 3, Romeo 13.

All. Michele Carrea



Fiorenzuola: Mazburss, Biorac 9, Franceschi 4, Marinelli 22, Cecchinato 9, Krilkovs, De Zardo 11, Lui 9, Frosini, Tiberti 5, Ambrosetti 7.

All. Marco Del Re