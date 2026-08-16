Scilla celebra San Rocco, al via una settimana di fede e tradizioni: il programma

Prendono il via domenica 16 agosto 2026, giorno della memoria liturgica di San Rocco, i festeggiamenti dedicati al Patrono di Scilla e degli scillesi. Una settimana di appuntamenti religiosi e momenti legati alla tradizione che culminerà domenica 23 agosto con la Solennità del Santo Pellegrino.

La chiesa di San Rocco, meta durante tutto l’anno di fedeli e pellegrini, resterà aperta nei giorni della festa fino a mezzanotte grazie all’impegno dei volontari. Nella giornata inaugurale sono previste le Sante Messe delle 8 e delle 18.30, presiedute rispettivamente dall’Arciprete di Scilla don Nicola Casuscelli e dall’Abate di Santa Maria e i XII Apostoli in Bagnara don Antonino Iannò, Vicario zonale.

Le celebrazioni durante la settimana

Nei giorni successivi saranno celebrate quotidianamente le Sante Messe, al mattino e nel pomeriggio, con variazioni di orario. Tra una celebrazione e l’altra sono previste l’Esposizione, l’Adorazione e la Benedizione Eucaristica.

Particolare attenzione sarà dedicata mercoledì 19 agosto agli anziani e alle persone sofferenti. Alle 10.30 la Santa Messa sarà presieduta dal canonico monsignor Domenico Marturano, Arciprete emerito di Scilla, con la partecipazione in particolare degli ospiti della Casa della Carità e della ex Casa del Fanciullo.

Giovedì 20 agosto, dopo la Messa delle 18.30, partirà la processione con la statua “piccola” di San Rocco verso la Cappelletta della Villa Comunale, dove resterà esposta fino a lunedì 24.

Venerdì 21 agosto, alle 17.30, è prevista la benedizione dei ceri votivi e la processione con la venerata statua di San Rocco verso il quartiere Ieracari. Qui, alle 18.45, sarà celebrata la Santa Messa prima del rientro processionale in chiesa.

Sabato 22 agosto il programma inizierà alle 17 con il Rosario devozionale, seguito dalla Santa Messa e dalla benedizione dei ceri votivi. Alle 18.30 la processione attraverserà i quartieri di Chianalea e Marina Grande.

Domenica 23 agosto la Solennità di San Rocco

Il momento centrale dei festeggiamenti sarà domenica 23 agosto, giorno della Solennità di San Rocco, laico terziario francescano e Patrono della città.

Ventuno colpi di fuochi d’artificio “a cannone” annunceranno l’inizio della giornata festiva nell’area dello Stretto. La prima Santa Messa sarà celebrata alle 8, mentre alle 10.30 sarà la volta della celebrazione solenne presieduta dall’Arciprete don Nicola Casuscelli.

Durante la funzione è prevista anche la tradizionale consegna del cero votivo da parte dell’Amministrazione comunale.

Nel pomeriggio, alle 17.30, si terranno il Rosario devozionale, la Santa Messa e la benedizione dei ceri votivi. Alle 19 partirà la processione attraverso il quartiere San Giorgio.

Al termine, intorno alle 21, in piazza San Rocco sarà acceso il tradizionale e spettacolare Trionfino, uno dei momenti più attesi della festa.

A mezzanotte il cielo sopra Marina Grande sarà illuminato dallo spettacolo di fuochi d’artificio dalla rada della spiaggia, organizzato dal Comune in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La chiusura dei festeggiamenti lunedì 24 agosto

Gli appuntamenti proseguiranno anche lunedì 24 agosto. Alle 19 sarà recitato il Rosario devozionale presso la Cappelletta della Villa Comunale, seguito alle 19.30 dalla Santa Messa presieduta da don Luigi Belschner.

Alle 20.45 sono previsti i giochi pirotecnici e, subito dopo, la processione che accompagnerà nuovamente in chiesa la statua di San Rocco conosciuta come “Santa Rroccheddu”.

A chiudere il programma, alle 22.30, sarà il tradizionale concerto della Banda “Clemente Scarano-Città di Scilla”.