Coppa Italia, Catanzaro eliminato ai rigori dal Sudtirol. A segno il reggino Arditi

Si ferma subito il cammino del Catanzaro in Coppa Italia. Al Ceravolo i giallorossi vengono eliminati dal Sudtirol al termine di una sfida ricca di emozioni, conclusa sul 2-2 nei tempi regolamentari e decisa ai calci di rigore. Gli ospiti passano in vantaggio al 17’ grazie a una splendida punizione di Pyyhtia. La risposta del Catanzaro arriva poco prima della mezz’ora con Pafundi, che firma l’1-1.

Iemmello illude il Catanzaro, Mixtur firma il 2-2

Nella ripresa sono le Aquile a completare il sorpasso. Al 53’ è il solito Pietro Iemmello a realizzare la rete del 2-1. Quando la qualificazione sembra ormai vicina, però, il Sudtirol trova il pareggio a cinque minuti dalla fine con Mixtur. Il 2-2 porta così la sfida ai calci di rigore. Pigliacelli respinge subito il tentativo di Stivanello, giallorossi trovano la doppia realizzazione con Buso e Petriccione. Da quel momento gli ospiti non sbagliano più, il Catanzaro invece si con uno dei nuovi Dorval. A festeggiare è quindi il Sudtirol, che nei sedicesimi affronterà la vincente di Genoa-Ascoli.

Arditi a segno dal dischetto

Nella serie dei rigori c’è stato spazio anche per la trasformazione di Gabriel Arditi, giovane classe 2006, reggino. La sua realizzazione aveva riportato la sequenza in parità (3-3). Il calciatore è tornato al Catanzaro dopo il prestito della scorsa stagione al Siracusa, esperienza chiusa con quattro reti e due assist.

I minuti finali giocati e il rigore realizzato nella gara di Coppa Italia rappresentano un ulteriore segnale della considerazione nei suoi confronti. Appare concreta la possibilità che il Catanzaro possa decidere di confermarlo nell’organico che si prepara all’inizio del prossimo campionato di Serie B.