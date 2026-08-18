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San Ferdinando, Giannetta (Fi): ‘Balneabilità, obiettivo raggiunto’

“La piena balneabilità del mare di San Ferdinando rappresenta un risultato importante, frutto dell’azione sinergica messa in campo dalla Regione Calabria e dall’Amministrazione comunale”, afferma Giannetta

18 Agosto 2026 - 15:15 | Comunicato Stampa

giannetta mare

“La piena balneabilità del mare di San Ferdinando rappresenta un risultato importante, frutto dell’azione sinergica messa in campo dalla Regione Calabria e dall’Amministrazione comunale”.

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Calabria Domenico Giannetta.

“La Regione sta imprimendo un’accelerazione significativa alle politiche del mare e delle coste, con iniziative concrete sul fronte della qualità delle acque e della tutela del patrimonio costiero. Un impegno strategico, tanto più importante in una Calabria che registra una crescita del turismo tra le più significative d’Italia e che deve saper trasformare questa fase in un’opportunità concreta per i propri territori.

Il lavoro dell’Amministrazione comunale di San Ferdinando

In questo quadro, va riconosciuto il merito all’Amministrazione comunale di San Ferdinando che, con il sindaco Luca Gaetano, l’assessore Salvatore Costa e il presidente del Consiglio Antonio Di Tommaso, in collaborazione con il presidente della Pro Loco Fabio Costa, ha posto la balneabilità tra le proprie priorità, lavorando in sinergia con la Regione. I risultati sono oggi concreti e apprezzabili.

Giannetta: «San Ferdinando patrimonio da valorizzare»

Il nostro mare è una bellezza che molti ci invidiano. E San Ferdinando, con il suo splendido lungomare, la sua spiaggia e il suo mare, è un patrimonio ancora in gran parte da scoprire e valorizzare” conclude Giannetta.

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