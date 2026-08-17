Reggina, la storia social di Nicolò Bianchi: un dettaglio, un indizio o un desiderio? – FOTO

Un dettaglio social che non è passato inosservato. Nicolò Bianchi, centrocampista accostato nelle ultime settimane alla Reggina, ha pubblicato poche ore fa una storia sul proprio profilo Instagram che ha inevitabilmente acceso la curiosità dei tifosi amaranto. Nel breve filmato il calciatore si trova su un campo da calcio ed è pronto a iniziare una seduta di allenamento. Proprio nelle battute finali della storia, però, l’inquadratura mostra chiaramente e volutamente un paio di pantaloncini della Reggina.

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Un particolare che assume maggiore significato considerando come Bianchi sia stato indicato tra i profili seguiti dalla società amaranto per rinforzare il centrocampo a disposizione di Marchionni.

Quanto apparso sui social è un semplice dettaglio, un desiderio oppure un vero indizio di mercato? La risposta potrebbe arrivare presto, mentre la Reggina continua a lavorare agli ultimi interventi per completare l’organico in vista dell’inizio della stagione.