Reggina: abbonamenti, allenamenti a porte chiuse, l’attesa per gli ultimi rinforzi

La Reggina torna a casa. Dopo i giorni trascorsi a Cantalupa, con tanto lavoro sul campo, tra nuovi innesti e giocatori già presenti in organico, la squadra di mister Marchionni riparte dal centro sportivo Sant’Agata.

Il gruppo torna così a prendere contatto con la città, anche se per il momento dovrà fare a meno della vicinanza dei tifosi. All’interno della struttura, infatti, sono ancora in corso i lavori di riqualificazione, circostanza che non consente la presenza del pubblico durante gli allenamenti.

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Reggina, il 30 agosto la Coppa Italia

La preparazione entra adesso nella fase più importante. Il primo appuntamento ufficiale della stagione è fissato per domenica 30 agosto, quando gli amaranto faranno il loro esordio in Coppa Italia Serie D. L’avversario sarà la vincente della sfida tra PraiaTortora e Brindisi. Un primo test vero per capire a che punto sarà arrivato il lavoro di Marchionni dopo il ritiro piemontese e le successive settimane di preparazione. Subito dopo sarà già tempo di campionato. La Serie D partirà il 6 settembre e per la Reggina l’esordio sarà davanti al proprio pubblico, al Granillo contro il Licata.

Partita la campagna abbonamenti

Intanto, proprio oggi, è scattata anche la campagna abbonamenti. La prima fase è riservata ai tifosi che avevano sottoscritto la tessera nella passata stagione. La società attende adesso la risposta della piazza, mentre sullo sfondo rimane inevitabilmente il mercato. Per aumentare ulteriormente entusiasmo e aspettative serviranno gli ultimi interventi sulla rosa.

L’attenzione è rivolta soprattutto all’attacco, reparto nel quale si attendono ancora rinforzi importanti, anzi, quelli più importanti. Ma il lavoro del direttore sportivo dovrebbe riguardare anche la difesa e, probabilmente, qualche ulteriore innesto a centrocampo.