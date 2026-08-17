Lazio buttata fuori al primo turno di Coppa Italia da un ex Reggina

Meno di cinquemila spettatori all’Olimpico e una sconfitta pesantissima sul campo. Il primo turno di Coppa Italia fotografa un momento particolarmente complicato in casa Lazio. La protesta dei tifosi biancocelesti contro Claudio Lotito prosegue ed è sempre più crescente. Sugli spalti il colpo d’occhio è stato eloquente, con le curve praticamente vuote e una presenza complessiva deludente.

La Lazio cade contro il Mantova di Modesto

A rendere ancora più pesante il clima è arrivato anche il risultato del campo. La Lazio è stata sconfitta 0-2 dal Mantova, guidato dall’ex Reggina Ciccio Modesto, che conquista così una qualificazione di grande prestigio. Un risultato decisamente inatteso, soprattutto considerando lo storico dei biancocelesti in questa competizione e il percorso dell’ultima edizione, conclusa soltanto pochi mesi fa con la finale contro l’Inter.

Per Claudio Lotito, dunque, una serata da dimenticare sotto ogni punto di vista: alla contestazione sempre più consistente della tifoseria si è aggiunta una precoce e clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia.