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Da tirocinanti a dipendenti comunali: 5 stabilizzati a Cardeto

Da diversi anni prestavano servizio presto l'ente, oggi il traguardo del contratto a tempo indeterminato. La nota del Comune

24 Giugno 2026 - 17:07 | Comunicato stampa

comune cardeto

Un altro traguardo per il Comune di Cardeto, l’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per la firma dei contratti a tempo parziale indeterminato di 5 tirocinanti che, da diversi anni, prestano servizio presso l’Ente.

A partire dal prossimo 1° luglio, i lavoratori acquisiranno ufficialmente lo status di dipendenti comunali a tutti gli effetti, inquadrati nella categoria Operatori. Questa stabilizzazione rappresenta il coronamento di un lungo percorso e testimonia la ferrea volontà politica dell’Amministrazione di dare dignità al lavoro, trasformando il precariato in stabilità e offrendo certezze del futuro a chi, con dedizione, ha supportato gli uffici comunali in questi anni.

La stabilizzazione dei precari e il rafforzamento dell’Ente

È un risultato che riempie di orgoglio e che simboleggia non solo il giusto riconoscimento del diritto al lavoro per questi cittadini, ma un altro fondamentale passo in avanti che punta a rafforzare e rigenerare la macchina amministrativa. Risorse preziose che consolidano la nostra struttura, consentendoci di essere ancora più vicini alla cittadinanza e di rispondere con efficacia alle richieste del territorio.

Con questo provvedimento, l’esecutivo e l’intero consiglio comunale dimostrano con i fatti la capacità di programmazione e la sensibilità verso le risorse umane, pilastro fondamentale per lo sviluppo e il buon andamento del territorio.

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