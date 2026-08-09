Calciomercato: Di Grazia ad un passo dall’addio. Lo aspetta Fofana…

Anche in occasione del secondo test disputato a Cantalupa, nessuna traccia di Andrea Di Grazia. L’esterno offensivo non è stato impiegato neppure contro il Gozzano, un’assenza che rafforza ulteriormente quanto avevamo anticipato prima della partenza della squadra per il ritiro. Il calciatore, infatti, potrebbe non rientra nei programmi tecnici della Reggina. Un’ipotesi che ha preso sempre più consistenza anche alla luce dei diversi arrivi proprio nel reparto offensivo, dove la concorrenza è aumentata sensibilmente.

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A questo punto il destino di Di Grazia appare praticamente segnato. Manca ancora una comunicazione ufficiale, ma tutto lascia pensare ad una separazione ormai vicina. Per il futuro dell’esterno viene indicata con insistenza la Nissa, destinazione data ormai per certa. In giallorosso Di Grazia ritroverebbe anche Lamine Fofana, altro ex amaranto che dopo la mancata conferma alla Reggina è passato qualche giorno fa club nisseno.

Si attendono adesso soltanto gli sviluppi ufficiali, ma l’avventura di Andrea Di Grazia con la maglia amaranto è ormai arrivata ai titoli di coda.