Reggio, si chiude il XXVI anno di attività per l’Accademia del Tempo Libero

Con l’arrivo della stagione estiva si avvia alla conclusione un altro intenso e partecipato anno sociale per l’Accademia del Tempo Libero ODV di Reggio Calabria, da sempre impegnata nella promozione della cultura e dell’aggregazione sociale.

Così il XXVI anno di attività volge al termine per il sodalizio che conferma e consolida la propria capacità di rappresentare un punto di riferimento per centinaia di soci, offrendo un programma ricco e variegato, capace di coniugare intrattenimento, approfondimento culturale ma soprattutto preziose occasioni di socializzazione.

Il coro dell’Accademia torna ad esibirsi

E se qualcosa si conclude, qualcos’altro rinasce. L’Accademia, guidata dal presidente Celeste Giovannini, ha scelto di salutare i soci con il concerto del Coro dell’associazione. Un progetto che nel corso dell’anno ha coinvolto numerosi iscritti desiderosi di mettersi in gioco o di riscoprire la passione per il canto corale. Da questo entusiasmo è nato un gruppo affiatato che ha riportato in vita il coro dell’Accademia, tornato ad esibirsi dopo un lungo periodo di inattività. Un risultato reso possibile grazie all’impegno e alla dedizione di tutti i partecipanti, che hanno affrontato con entusiasmo questo percorso artistico e umano.

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Punto di forza della rinnovata esperienza corale è la direzione artistica affidata alla pianista e soprano Maria Concetta Pipitone, in arte Cilla, che dopo un anno di intenso lavoro e preparazione guiderà il coro in questo atteso appuntamento musicale. Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso repertori di musica popolare e brani della tradizione classica, valorizzando le capacità espressive dei coristi e il percorso compiuto durante l’anno.

L’appuntamento con “Melodie su note di prima estate”

L’appuntamento è fissato per sabato 27 giugno, alle ore 18:30, con “Melodie su note di prima estate”, con la Band “Music&Song”.

E proprio sabato sarà anche l’ultima occasione per visitare la splendida mostra fotografica del socio Salvatore Marrari che in questi mesi ha impreziosito e riempito di suggestioni la sede “Zanotti Bianco” con i suoi scatti di mare e di terra, nature e paesaggi straordinari del nostro inestimabile patrimonio naturale.

Il ruolo attivo dei soci nella vita associativa

Appare chiaro che uno degli aspetti più significativi dell’Accademia del Tempo Libero continua ad essere proprio il ruolo attivo dei soci che sono i veri protagonisti della vita associativa, attraverso l’espressione delle proprie competenze, dei propri talenti e sensibilità. Teatro, musica, arte, letteratura e approfondimenti culturali trovano infatti spazio grazie al contributo diretto di chi vive quotidianamente l’associazione, trasformandola in un vero e proprio laboratorio di idee e relazioni.

Nel corso dei mesi si sono susseguiti incontri, conferenze, spettacoli, momenti musicali, rappresentazioni teatrali, mostre, viaggi e visite guidate, che hanno coinvolto attivamente i partecipanti e favorito la condivisione di bellissime esperienze.

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Tra le iniziative che hanno caratterizzato l’anno sociale appena trascorso, particolare successo hanno riscosso i “Giovedì Assieme”, una novità di questa stagione. Un appuntamento pensato per favorire l’incontro, il confronto e la partecipazione, attraverso presentazioni di libri, momenti musicali, dialoghi culturali e occasioni di riflessione su temi di interesse collettivo. Un format che ha saputo conquistare il gradimento dei soci.

Le parole del Presidente Giovannini