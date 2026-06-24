Reggio, il Planetario Pythagoras ospita la XII edizione dell’Asteroid Day

Martedì 30 giugno, alle ore 21:00, il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria ospiterà l’Asteroid Day, manifestazione internazionale giunta alla sua XII edizione.

Il Planetario aderisce all’iniziativa sin dal 2015, anno della prima edizione, rinnovando ogni anno il proprio impegno nella divulgazione scientifica e nella promozione della consapevolezza sui temi legati allo spazio.

L’Asteroid Day al Planetarium Pythagoras

L’Asteroid Day è la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sul rischio asteroidale, celebrata il 30 giugno in ricordo dell’esplosione del meteoroide di Tunguska del 1908. Promossa da scienziati, agenzie spaziali e associazioni scientifiche, si svolge in oltre cinquanta Paesi con l’obiettivo di: informare il pubblico sul potenziale impatto degli asteroidi sulla Terra; promuovere il monitoraggio e le missioni spaziali dedicate all’identificazione dei corpi celesti potenzialmente pericolosi; diffondere le conoscenze sulle strategie di mitigazione e deviazione di un asteroide in rotta di collisione; coinvolgere scuole e istituzioni attraverso conferenze, laboratori e osservazioni guidate.

Leggi anche

La serata al Planetario si aprirà con la conversazione “Giù la testa: sassi dallo Spazio!”, a cura del Professor Marco Romeo, esperto del Planetario. Seguiranno la simulazione del cielo sotto la cupola e un’osservazione guidata al telescopio, per un’esperienza immersiva tra scienza e meraviglia.

Ingresso libero e gratuito. Non è richiesta prenotazione.