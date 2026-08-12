Calciomercato: il reggino Favasuli al Napoli. La soddisfazione del sindaco di Africo Modaffari

L’Amministrazione comunale di Africo, con il Sindaco Domenico Modaffari, esprime viva soddisfazione e profondo orgoglio per il trasferimento del giovane calciatore Costantino Favasuli, originario della nostra comunità, dalla Calabria alla Serie A con la maglia della Società Sportiva Calcio Napoli. Costantino Favasuli, nato a Reggio Calabria il 26 aprile 2004 e cresciuto ad Africo, nella Locride, si è affermato negli ultimi anni come uno dei talenti più promettenti del calcio italiano.

Dopo un importante percorso nei settori giovanili e diverse esperienze in prestito, ha conquistato un ruolo da titolare con l’US Catanzaro in Serie B, dove nella stagione 2025/26 ha totalizzato 41 presenze, 2 gol e 5 assist, dimostrando costanza, qualità e maturità.Il suo approdo al Napoli, uno dei club più prestigiosi d’Italia, rappresenta un traguardo di grande rilievo sportivo e un motivo di vanto per l’intera comunità di Africo e della Calabria. Il percorso di Favasuli testimonia come, con impegno, sacrificio e passione, sia possibile raggiungere obiettivi di alto livello, partendo proprio dalle nostre realtà territoriali. Il Sindaco Domenico Modaffari e l’intera Amministrazione comunale rivolgono a Costantino i più sinceri auguri per questa nuova, prestigiosa tappa della sua carriera sportiva, certi che saprà rappresentare con dignità e orgoglio il nome di Africo sui campi della Serie A e, auspicabilmente, in ambito nazionale e internazionale. Il successo di Costantino è un successo di tutta la comunità: un esempio concreto per i nostri giovani e un ulteriore stimolo a credere nei propri sogni e nelle proprie capacità.

Il Sindaco Domenico Modaffari

L’Amministrazione comunale di Africo