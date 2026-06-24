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Reggio, successo al Museo diocesiano con i laboratori creativi estivi per bambini e ragazzi

30 giugno e 2 luglio al Museo diocesano il Laboratorio di ceramica per ragazzi

24 Giugno 2026 - 17:08 | Comunicato Stampa

laboratori museo diocesiano ()

Straordinario successo stanno riscuotendo al Museo diocesano gli ormai consueti laboratori creativi estivi per bambini e ragazzi dal titolo La Fabbrica dell’Arte.

Locandina laboratori museo diocesiano

I Servizi educativi museali attendono i bambini 5-10 anni venerdì 26 giugno h 15,30-18,30 per il terzo appuntamento dal titolo Crea il tuo spazio al Museo che vedrà i piccoli partecipanti coinvolti nella creazione di un ‘giardino’ a loro misura, con sagome e un diorama realizzati con materiali di riciclo.

laboratori museo diocesiano ()

Ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni il Museo diocesano martedì 30 giugno e giovedì 2 luglio h 10-12 proporrà un Laboratorio di ceramica per imparare a modellare e colorare una scultura in argilla liberamente ispirata ad un’opera esposta in Museo.

laboratori museo diocesiano ()

Il Museo diocesano, grazie a un team di educatori qualificati, promuove da sempre iniziative didattiche rivolte a bambini e a ragazzi, al fine di rendere la loro visita alle collezioni d’arte occasione per imparare attraverso il gioco e l’espressione della creatività.

laboratori museo diocesiano ()

Il gioco, infatti, non è una distrazione, ma uno dei modi più autentici per entrare nel mondo dell’arte: giocare in un Museo significa trasformare una scultura in un mondo da abitare o un dipinto in un’esperienza da esplorare a piccoli passi.

laboratori museo diocesiano ()

Il Museo diocesano da sempre si impegna a non essere un tempio sacro del silenzio ma uno spazio vivo che attende bambini pe ragazzi per condividere l’esperienza dell’arte.

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Informazioni e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni ai laboratori (max 10 partecipanti) si contatti il n. 3387554386 anche via WhatsApp.

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