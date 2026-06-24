Polistena, tutto pronto per la 38ª edizione dell’Estate Ragazzi

Un grande laboratorio di comunità, pronto ad accogliere circa 450 bambini e ragazzi, dall’ultimo anno di scuola materna a chi ha appena concluso la scuola media

Prenderà il via venerdì 26 giugno e si concluderà giovedì 23 luglio la 38a edizione dell’Estate Ragazzi, organizzata dalla Parrocchia Santa Marina Vergine e dall’Associazione “Il Samaritano ODV”.

Anche quest’anno i cortili dell’Istituto Comprensivo “F. Jerace” e del Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi ed alcune piazze della città si trasformeranno in un grande laboratorio di comunità, pronto ad accogliere circa 450 bambini e ragazzi, dall’ultimo anno di scuola materna a chi ha appena concluso la scuola media, accompagnati da 100 animatori delle scuole superiori, dagli educatori dell’Associazione Il Samaritano e dalla comunità parrocchiale.

Una tradizione che attraversa le generazioni

Da trentotto estati, l’Estate Ragazzi rappresenta per Polistena molto più di un’attività estiva. È un rito collettivo che attraversa le generazioni: chi ieri partecipava da bambino oggi indossa la maglietta dell’animatore, e molti genitori che hanno vissuto questa esperienza negli anni Ottanta e Novanta accompagnano adesso i propri figli.

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Nata nel 1989 come semplice grest parrocchiale, l’iniziativa ha saputo rinnovarsi nel tempo senza perdere la propria identità: offrire ai bambini e agli adolescenti uno spazio bello, sicuro e significativo, in cui crescere nella gioia, nella responsabilità, nella fede, nell’amicizia e nella partecipazione alla vita della comunità.

Il percorso formativo “Lapis – #IlCoraggioall’Opera”

Il percorso formativo dell’edizione 2026 sarà “Lapis – #IlCoraggioall’Opera”, un cammino educativo dedicato al coraggio della testimonianza. Non il coraggio delle imprese straordinarie o della forza ostentata, ma il coraggio quotidiano: quello di essere sé stessi, di mettersi in gioco, di rialzarsi dopo una caduta, di scegliere il bene anche quando costa, di prendersi cura degli altri e di costruire relazioni autentiche.

Attraverso attività formative, giochi, laboratori creativi, teatro, musica, momenti di preghiera e occasioni di riflessione, bambini e ragazzi saranno accompagnati a scoprire che il coraggio non è assenza di paura, ma capacità di attraversarla con fiducia, responsabilità e speranza.

Educare al coraggio nel tempo presente

Il tema scelto parla con forza al tempo presente, segnato spesso da fragilità emotive, paura del giudizio, insicurezze relazionali e difficoltà a mettersi in gioco. Per questo educare al coraggio diventa oggi una vera urgenza educativa e spirituale: significa aiutare i più piccoli e i più giovani a non essere spettatori della realtà, ma protagonisti capaci di scegliere, collaborare, custodire ciò che è fragile e lasciare un segno buono nella vita degli altri.

L’Estate Ragazzi 2026 sarà quindi un’esperienza di divertimento e profondità, gioco e responsabilità, leggerezza e impegno. Un tempo estivo in cui la comunità adulta si prende cura delle nuove generazioni e in cui gli adolescenti, attraverso il servizio di animazione, imparano a loro volta il valore della presenza, della cura dei dettagli, dell’ascolto e della testimonianza.

Le parole di don Pino Demasi

“L’Estate Ragazzi – sottolinea don Pino Demasi, parroco della comunità – continua a essere per Polistena un segno concreto di speranza. Da quasi quarant’anni questa esperienza ci ricorda che educare significa esserci, accompagnare, costruire legami buoni. Con Lapis – #IlCoraggioall’Opera vogliamo aiutare bambini, ragazzi e animatori a comprendere che il coraggio non è qualcosa da proclamare, ma uno stile da vivere ogni giorno: nel gioco, nell’amicizia, nella preghiera, nella responsabilità, nella scelta del bene. È il coraggio semplice e concreto di chi decide di lasciare un segno nella propria comunità”.

L’iniziativa si realizza grazie al sostegno e all’impegno generoso di animatori, volontari, educatori, catechiste, famiglie e di tutte le persone che, a vario titolo, rendono possibile questa grande esperienza comunitaria.

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L’Estate Ragazzi 2026 si concluderà giovedì 23 luglio, al termine di un mese intenso di attività, incontri e momenti condivisi, confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti educativi più attesi e partecipati dell’estate della nostra comunità.