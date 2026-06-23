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Reggio, Lacava (I Circ.): ‘Quasi completati i lavori in via Lia’

"Punto nevralgico della città, lavori avviati e in fase di completamento. Abbiamo raccolto le istanze dei cittadini" le parole del presidente della Circoscrizione Reggio Centro

23 Giugno 2026 - 14:10 | di Redazione

lavori via lia

“Grazie a un costante confronto con gli uffici competenti e con il nostro sindaco Francesco Cannizzaro e alle numerose segnalazioni raccolte dai cittadini, sono stati avviati e sono ormai in fase di completamento i lavori presso l’uscita di Via Lia, uno dei punti nevralgici della viabilità della città di Reggio Calabria”.

Lo ha fatto sapere il Presidente della I Circoscrizione di Reggio Calabria, Simone Lacava.

“L’intervento interessa un’area particolarmente strategica per la circolazione urbana, utilizzata quotidianamente da migliaia di automobilisti e fondamentale per i collegamenti tra diversi quartieri della città. Residenti e utenti della hanno evidenziato criticità che richiedevano un’azione concreta e tempestiva”.

Interventi sulla viabilità e sicurezza stradale

“Come Circoscrizione – ha aggiunto Lacava – abbiamo raccolto le istanze provenienti dal territorio e avviato un’interlocuzione costante con gli uffici competenti affinché si intervenisse su un nodo viario di primaria importanza per la città. Oggi possiamo esprimere soddisfazione nel vedere che i lavori sono stati realizzati e sono ormai prossimi alla conclusione”.

Il presidente della Circoscrizione Reggio Centro ha concluso:

“La Prima Circoscrizione continuerà a seguire con attenzione le esigenze dei cittadini e a promuovere interventi mirati al miglioramento della viabilità, della sicurezza e della qualità della vita nei quartieri della città”.

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