Reggio, Lacava (I Circ.): ‘Quasi completati i lavori in via Lia’

"Punto nevralgico della città, lavori avviati e in fase di completamento. Abbiamo raccolto le istanze dei cittadini" le parole del presidente della Circoscrizione Reggio Centro

“Grazie a un costante confronto con gli uffici competenti e con il nostro sindaco Francesco Cannizzaro e alle numerose segnalazioni raccolte dai cittadini, sono stati avviati e sono ormai in fase di completamento i lavori presso l’uscita di Via Lia, uno dei punti nevralgici della viabilità della città di Reggio Calabria”.

Lo ha fatto sapere il Presidente della I Circoscrizione di Reggio Calabria, Simone Lacava.

“L’intervento interessa un’area particolarmente strategica per la circolazione urbana, utilizzata quotidianamente da migliaia di automobilisti e fondamentale per i collegamenti tra diversi quartieri della città. Residenti e utenti della hanno evidenziato criticità che richiedevano un’azione concreta e tempestiva”.

Interventi sulla viabilità e sicurezza stradale

“Come Circoscrizione – ha aggiunto Lacava – abbiamo raccolto le istanze provenienti dal territorio e avviato un’interlocuzione costante con gli uffici competenti affinché si intervenisse su un nodo viario di primaria importanza per la città. Oggi possiamo esprimere soddisfazione nel vedere che i lavori sono stati realizzati e sono ormai prossimi alla conclusione”.

Il presidente della Circoscrizione Reggio Centro ha concluso: