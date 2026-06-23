80 anni di Pippo Callipo: la sorpresa dell’ass. Incontriamoci Sempre – FOTO

Per l'evento, la delegazione ha donato tre splendide torte ed un'opera d'arte in ceramica

Una delegazione dell’associazione Incontriamoci Sempre, con il Presidente Pino Strati, il Maestro Ceramista di Seminara Vincenzo Ferraro ed il sempre presente Demetrio Giordano si è recata allo Stabilimento dell’azienda Callipo in località Maierato per festeggiare il compleanno del Cav Pippo Callipo.

Da tantissimi anni tra l’associazione ed il Cav. Callipo vi è una stima reciproca ed un grande rapporto di amicizia, fatto soprattutto di grandi valori umani. L’associazione per festeggiare questo splendido evento ha donato tre splendide torte, grazie ai Maestri Pasticceri Antonello Fragomeni, Giovanni Logiudice ed il tocco dell’eccellente Katia Romeo.

Un’opera d’arte in ceramica per il compleanno del Cavaliere

Il Maestro della ceramica Seminarese Vincenzo Ferraro ha donato per l’occasione un piatto con il risalto dei tonni, una vera opera d’arte lavorata artigianalmente a mano.

La cerimonia degli auguri svoltasi negli uffici dell’azienda Callipo è stata sobria e ricca di significato, un’autentica sorpresa per il nostro caro Pippo. Per la festa del compleanno, la presenza della moglie Cinzia Ieracitano Callipo, il figlio Filippo Maria e della gentile Segretaria Dott. Maria Teresa De Caria.