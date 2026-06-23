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Reggio, guasto causa disservizi idrici in centro. L’avviso di Sorical ai cittadini

Chiusura del serbatoio anticipata per consentire l'accumelo di risorsa idrica

23 Giugno 2026 - 14:15 | Comunicato stampa

Si informa la cittadinanza che, nella notte appena trascorsa, si è verificato un problema elettrico presso il campo pozzi Calopinace. Il fermo dell’impianto ha impedito il regolare accumulo di risorsa idrica nel serbatoio Trabocchetto. A causa della ridotta disponibilità idrica, si stanno registrando disservizi nell’area del Centro Storico compresa tra il torrente Calopinace e il torrente Annunziata.

Per consentire il recupero dei livelli del serbatoio e il graduale ritorno alle normali condizioni di esercizio, nelle giornate di oggi e domani la chiusura del serbatoio Trabocchetto sarà anticipata alle ore 21:00, anziché alle consuete ore 24:00.

Monitoraggio Sorical e interventi sulla rete idrica

Sorical sta monitorando costantemente la situazione e adotterà tutte le misure necessarie per ridurre i disagi agli utenti. Ci scusiamo per gli inconvenienti arrecati e ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione.

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