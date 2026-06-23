Cessione Reggina: slitta ancora l’ufficializzazione del closing?

La speranza dei tifosi è che l’attesa sia davvero agli sgoccioli

Si rischia quando ci si sbilancia con date e possibili ufficializzazioni. La realtà è che trattative delicate come la cessione di un club richiedono tempo, verifiche, passaggi formali e approfondimenti seri. Il passaggio di proprietà della Reggina dall’esterno sembra come una storia interminabile, soprattutto per i tifosi. Se ne parla da mesi e la voglia di chiudere questa fase è evidente. C’è la necessità di voltare pagina, iniziare a programmare la nuova stagione e costruire il futuro.

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Secondo quanto filtra, il 23 giugno, indicata come data sicura per l’ufficializzazione del closing, non dovrebbe invece essere il giorno giusto. L’attesa, dunque, prosegue e per i tifosi pesa non soltanto per il mancato annuncio, ma anche per l’incertezza sulle figure che andranno a comporre il nuovo organigramma societario. Al momento, inoltre, non filtrano indicazioni concrete sulla scelta dell’allenatore.

Reggina, possibile svolta entro la settimana

Il sindaco Francesco Cannizzaro, ieri, ha parlato di una settimana importante per la città, anche sotto il profilo sportivo e sociale. Una frase che tiene alta l’attenzione attorno alla Reggina. Il giorno giusto potrebbe essere giovedì 25 giugno, ma anche se in questa fase resta necessaria prudenza. La speranza dei tifosi è che l’attesa sia davvero agli sgoccioli. Si ha voglia e bisogno di ripartire.