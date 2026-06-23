Alfredo Pedullà: altro nome per il ruolo di Ds della Reggina

Prima Laneri, poi Mazzei, adesso un nome che in realtà già circolava intorno alla possibilità di ricoprire il ruolo di Ds nella nuova Reggina. Lo rilancia il sito alfredopedulla.com: “Questa settimana è quella giusta per completare il trasferimento della Reggina al gruppo rappresentato da Claudio Lotito. Ormai non ci sono dubbi sul fatto che la trattativa andrà in porto, svolta ormai ai dettagli. Una figura che potrebbe essere coinvolta nella nuova Reggina è quella di Carlo Susini che ha avuto un ruolo nella cavalcata della Salernitana proprio sotto la gestione Lotito. Vedremo se l’idea porterà a qualcosa di concreto“.

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