Maxi blitz al Lido, Minasi: ‘Stop ad anni di degrado e illegalità. Grazie alle Forze dell’Ordine’

“Esprimo viva soddisfazione e un profondo plauso alle Forze dell’Ordine per il maxi blitz scattato questa mattina al Lido Comunale di Reggio Calabria, storico stabilimento della nostra città. L’operazione, che ha portato allo sgombero di numerosi clandestini e al loro successivo trasferimento in Questura per le operazioni di identificazione, rappresenta un segnale forte, chiaro e non più rinviabile di presenza dello Stato sul territorio”.

A dichiararlo è la Senatrice della Lega, Tilde Minasi, commentando la vasta operazione di controllo svolta dalle forze di polizia nel capoluogo.

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“Il tema della sicurezza è e rimane per noi fondamentale e prioritario. Finalmente, con il centrodestra al governo, si vedono azioni concrete e risposte efficaci che i cittadini attendevano da tempo. È la dimostrazione che il cambio di passo è reale, dopo ben 12 anni di malgoverno della sinistra che ha letteralmente abbandonato il Lido Comunale, un tempo fiore all’occhiello di Reggio e negli ultimi anni drammaticamente degradato, fino a trasformarsi in una zona franca, ostaggio di clandestinità, bivacchi e illegalità diffusa”.

“Quanto accade a Reggio Calabria – prosegue la Senatrice – dimostra che l’immigrazione irregolare e il degrado ad essa collegato non sono un problema circoscritto solo alle grandi metropoli del Nord, ma un’emergenza seria che colpisce da vicino anche la nostra città. È una situazione diventata ormai intollerabile, specialmente in questo periodo con la riapertura delle scuole: la presenza di questi agglomerati abusivi a pochissimi metri dai ragazzini e dagli studenti che ogni mattina si recano a lezione rappresentava un rischio costante per la tranquillità delle famiglie e la sicurezza dei nostri giovani”.

Minasi richiama poi le gravi responsabilità dell’amministrazione cittadina nella gestione del sito negli scorsi anni: