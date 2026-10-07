Reggio, blitz interforze al Lido Comunale: controlli nelle cabine e alla Torre Nervi – FOTO

Circa 60 agenti impegnati nell’operazione. Verifiche su alcune occupazioni e qualche soggetto accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti

Un vasto controllo interforze è scattato questa mattina nell’area del Lido Comunale di Reggio Calabria, interessando in particolare le nuove cabine e la zona della Torre Nervi.

Nell’operazione sono impegnati circa 60 uomini e donne delle forze dell’ordine, con la partecipazione di Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

Controlli nelle cabine e nei rifugi di fortuna

L’attività si concentra soprattutto su alcune aree del Lido che sarebbero state utilizzate come riparo da persone senza fissa dimora. In alcuni punti sarebbero stati realizzati anche rifugi di fortuna, mentre all’interno delle cabine risulterebbero presenti diversi cittadini stranieri.

La Polizia sta verificando la posizione delle persone trovate sul posto, procedendo con identificazioni e accertamenti. Alcuni soggetti sono già stati accompagnati in Questura per ulteriori verifiche.

Parallelamente sono in corso le operazioni di messa in sicurezza delle aree occupate, con controlli all’interno delle strutture e negli spazi circostanti.

Operazione ancora in corso

Il dispositivo messo in campo è particolarmente consistente e interessa anche la zona della Torre Nervi. Gli accertamenti serviranno a chiarire la posizione delle persone presenti e a verificare eventuali irregolarità legate all’occupazione degli spazi.

L’operazione è ancora in corso. Al momento non sono stati diffusi dati definitivi sul numero complessivo delle persone identificate né sugli eventuali provvedimenti adottati.

Ulteriori elementi potrebbero emergere al termine delle verifiche delle forze dell’ordine.