Calciomercato Reggina: richieste per i fratelli Girasole e Laaribi, ma…

In casa Reggina sono ore di attesa. La giornata di oggi era stata indicata come possibile momento utile per il completamento del passaggio ufficiale di proprietà. Si vedrà nelle prossime ore se arriverà l’ultimo atto, atteso soprattutto dalla piazza dopo settimane di voci e indiscrezioni.

Nel frattempo, però, il tempo passa. E il mercato non aspetta. La nuova società dovrà decidere in tempi rapidi a chi affidare la direzione tecnica e quale allenatore scegliere per guidare una squadra costruita con un solo obiettivo: vincere il campionato. Ammesso che non lo abbia già fatto.

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Nelle scorse settimane si è parlato con insistenza di Laneri come possibile direttore sportivo. Insieme al suo nome era stato accostato alla Reggina anche il solito blocco di calciatori che, negli ultimi anni, ha spesso garantito il salto di categoria. Ma molte situazioni, nel frattempo, sono cambiate. Diversi calciatori hanno scelto di mettersi al sicuro dal punto di vista contrattuale, cogliendo anche l’occasione di misurarsi nel professionismo. Dalla Scafatese sono arrivate le conferme di Volpicelli, Maggio, Baldan e Acquadro, mentre a breve dovrebbe toccare anche a Suhs.

Uno scenario che obbliga la Reggina a guardare altrove. La costruzione della nuova squadra dovrà quindi partire da altri profili, con tempi stretti e con la necessità di non sbagliare le prime mosse.

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I fratelli Girasole e Laaribi

C’è poi il capitolo legato agli attuali calciatori amaranto. Alcuni elementi della rosa sono finiti nel mirino di altre società. Tra questi ci sono i fratelli Domenico e Rosario Girasole, entrambi sotto contratto. Il buon campionato disputato dai due difensori non è passato inosservato. Attenzioni importanti anche per Laaribi. Qualche società si è già mossa con il suo procuratore. Il centrocampista, va ricordato, la scorsa estate era stato vicinissimo al trasferimento alla Nissa. A differenza dei Girasole, però, Laaribi è in scadenza.

Sarà la nuova proprietà a decidere il destino dei tre calciatori. Ma, rispetto alle richieste ricevute, resta forte la sensazione che il loro desiderio sia quello di continuare a vestire l’amaranto.