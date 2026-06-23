Corriere dello Sport: ‘Reggina, attesa per il closing, sarà rivoluzione’

Un breve aggiornamento sul quotidiano Corriere dello Sport rispetto alla situazione Reggina e l’attesa per il closing. Il passaggio anche sulla struttura che nascerà: “Effetto annuncio del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro: “Sarà una settimana molto importante per la città sotto il profilo sportivo e sociale“. Ieri mattina, via social, l’indizio del primo cittadino che avvicina la Reggina alla svolta. Il passaggio da Ballarino a Lotito, nell’infinito dilatarsi dei tempi, resta prossimo.

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Ultimi adempimenti della vecchia società prima del via libera, questo l’aggiornamento dello stato dei lavori. Cannizzaro aspetta il via libera in pochi giorni, con lui i tifosi amaranto. Dal closing di Roma si passerà alle nomine dell’organigramma societario e alla conferenza stampa di presentazione della nuova società.

Si lavora ad un grande evento a Reggio. Lotito pensa alla nomina del figlio Enrico come presidente, sta lavorando alla nuova struttura amministrativa e sportiva (direttore generale e direttore sportivo). Va scelto anche l’allenatore che prenderà il posto di Alfio Torrisi. Sarà rivoluzione”.