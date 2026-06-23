Estate Reggina e Feste Mariane, il Comune pubblica l’avviso per gli eventi

Avviso pubblico di Manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi ed iniziative da inserire nei programmi dell’amministrazione comunale, il Comune di Reggio Calabria “con il presente avviso intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte di soggetti (persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private) in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 94 e ss. D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per contrattare con la Pubblica Amministrazione, che vogliano proporre proprie iniziative nel campo della cultura, dello spettacolo e delle politiche giovanili da inserire nei Programmi di eventi denominati “Eventi Estivi 2026” e “Feste Mariane 2026”.

Presentazione della domanda

“Gli operatori economici interessati, sono invitati ad inviare la propria manifestazione di interesse, sulla base di quanto specificato nel presente Avviso, entro e non oltre le ore 12:00 di giorno 30.06.2026.

Per poter presentare manifestazione d’interesse è necessario inviare la propria richiesta compilando la modulistica allegata, da inoltrare all’indirizzo pec: protocollo@pec.reggiocal.it – Settore 8 “Sviluppo Economico Cultura Turismo”

Sul sito di Amministrazione Trasparente tutta la documentazione relativa all’Avviso (CLICCA QUI)