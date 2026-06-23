City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Estate Reggina e Feste Mariane, il Comune pubblica l’avviso per gli eventi

Avviso pubblico per soggetti interessati a proporre eventi culturali, spettacoli e iniziative per i giovani. Tutte le info

23 Giugno 2026 - 11:28 | red

festa madonna settembre

Avviso pubblico di Manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi ed iniziative da inserire nei programmi dell’amministrazione comunale, il Comune di Reggio Calabria “con il presente avviso intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte di soggetti (persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private) in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 94 e ss. D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per contrattare con la Pubblica Amministrazione, che vogliano proporre proprie iniziative nel campo della cultura, dello spettacolo e delle politiche giovanili da inserire nei Programmi di eventi denominati “Eventi Estivi 2026” e “Feste Mariane 2026”.

Presentazione della domanda

“Gli operatori economici interessati, sono invitati ad inviare la propria manifestazione di interesse, sulla base di quanto specificato nel presente Avviso, entro e non oltre le ore 12:00 di giorno 30.06.2026.

Per poter presentare manifestazione d’interesse è necessario inviare la propria richiesta compilando la modulistica allegata, da inoltrare all’indirizzo pec: protocollo@pec.reggiocal.it – Settore 8 “Sviluppo Economico Cultura Turismo”

Sul sito di Amministrazione Trasparente tutta la documentazione relativa all’Avviso (CLICCA QUI)

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Attualità
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?