Domotek, Billy Gurnari tra ambizione e programmazione in amaranto

La promozione in Serie A2 è ancora nelle gambe e nella mente dei tifosi, ma in casa Domotek Volley l’aria è già cambiata. Finite le celebrazioni per il triplete e il salto di categoria, si riparte. A dettare il nuovo corso è il direttore tecnico Billy Gurnari, figura storica e anima del progetto sportivo amaranto.

“È il momento di tirare una linea e di ripartire è stato bello festeggiare finora, però tocca tornare al lavoro, tocca tornare a fare pallavolo“. L’ambiente, però, non è affatto appesantito dalle responsabilità. Anzi. “L’aria è sempre di grande entusiasmo“.

Il momento clou del percorso estivo sarà il 24 giugno al PalaCalafiore, dove si terrà la festa conclusiva del settore giovanile. “Consegneremo un attestato ai nostri giovani pallavolisti, un ricordo per immortalare questo momento“, ha annunciato il direttore tecnico, sottolineando l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni.

Gurnari ha voluto ribadire con forza la strategia della società: un investimento massiccio sul vivaio. “La società è giovane e per costruire un settore giovanile i tempi sono completamente diversi il tempo va bene se lo si organizza e lo si programma in modo giusto“.

La Domotek non si ferma mai: già ieri si è tenuto il primo Open Day al PalaCalafiore. Poi la festa del 24, e subito dopo il via al reclutamento per scovare “i futuri campioncini“. “Il lavoro sarà tanto, ma non ci preoccupa con l’entusiasmo che abbiamo, sapendo che l’attività giovanile sarà la linfa della struttura della società“.

Se il settore giovanile è il futuro, il presente si chiama Serie A2. E qui Gurnari mostra tutta la consapevolezza del gruppo. Dopo la vittoria del campionato di A23, la Domotek si appresta ad affrontare un campionato completamente diverso per intensità e tecnica. “Partiamo dal fatto che la Domotek continuerà ad avere sempre quell’entusiasmo e quella forza che ha contraddistinto queste annate“, ha premesso il direttore tecnico. Ma la realtà del campionato cadetto è impietosa: “Un campionato tecnicamente molto forte“. Tuttavia, Gurnari non sembra temere il salto di qualità: “La squadra che si sta allestendo è altrettanto buona“. Il mantra per la prossima stagione è chiaro: “Dobbiamo conservare la categoria. Speriamo poi di fare anche qualcosa di importante e di significativo”.