Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria: perde la vita una donna

L'auto sulla quale la vittima viaggiava come passeggera avrebbe tamponato un altro veicolo per poi impattare contro un camion in transito

Una giovane donna ha perso la vita nella notte a seguito di un incidente stradale verificatosi sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Montalto Uffugo, nel Cosentino. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale la vittima viaggiava come passeggera avrebbe tamponato un altro veicolo per poi impattare contro un camion in transito.

Il conducente dell’automobile a bordo della quale si trovava la vittima ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso dal personale medico. Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia stradale, giunta sul posto per i rilievi tecnici.

Fonte: Ansa Calabria