Cessione Reggina: i motivi del ritardo del closing, ma c’è l’accordo su tutto

È questa la settimana del closing. La Reggina si avvicina al passaggio di proprietà da Nino Ballarino a Claudio Lotito, con l’accordo ormai definito in ogni dettaglio. Chi conosce Lotito sa bene quanto il patron della Lazio sia abbottonato nei movimenti, soprattutto quando si tratta di operazioni delicate. E quella legata all’acquisizione del club amaranto lo è a tutti gli effetti.

Martedì 23 giugno era stata indicata come data più probabile per arrivare alla firma. In ogni caso, salvo sorprese, la vicenda non dovrebbe andare oltre questa settimana. L’intesa tra le parti c’è già, su tutto. A rallentare l’annuncio ufficiale sarebbe soltanto la necessità, da parte dell’attuale proprietà, di completare il pagamento di alcune pendenze prima di mettere tutto nero su bianco. Una volta superato anche questo passaggio, potrà arrivare la comunicazione ufficiale del cambio di proprietà.

Leggi anche

Organigramma e area tecnica

È facile immaginare che, insieme all’annuncio del closing, possano essere comunicati anche i primi nomi del nuovo organigramma societario. Grande attesa anche per capire chi guiderà la direzione tecnica del nuovo corso amaranto. Diverso, invece, il discorso legato all’allenatore: la scelta dell’allenatore potrebbe non essere stata ancora definita.

La Reggina entra quindi in giorni decisivi. Dopo settimane di trattative, indiscrezioni e attese, il club amaranto è ormai vicino a una nuova fase della propria storia. Una storia su Instragram del sindaco Cannizzaro mette il sigillo su quanto scritto e detto: “Questa sarà una settimana molto importante per la città, sotto il profilo sportivo, sociale ma anche amministrativo“.