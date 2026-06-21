Acquisto Reggina: ‘Stiamo lavorando’. Lotito si espone per la prima volta

L’aneddoto curioso raccontato oggi tra le pagine del Corriere dello Sport, riguarda la telefonata di un tifoso della Reggina al presidente della Lazio Claudio Lotito e la conferma di una trattativa avviata e pronta a concludersi: “Il tifoso chiama, Lotito risponde. Quantomeno al telefono. I fuorionda del presidente della Lazio, futuro proprietario della Reggina, iniziano a rimbalzare anche da Reggio Calabria. Un tifoso amaranto è entrato in possesso del numero di Lotito, sempre più fruibile, e lo ha contattato per chiedere notizie sull’acquisizione della società. ‘Stia tranquillo, stiamo lavorando‘, la risposta pacata di un Lotito posato. Basta poco per abbattere la cortina fumogena dell’operazione.

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I PASSAGGI: Lotito si è esposto per la prima volta, a inizio settimana i passaggi formali. Il closing certificherà il passaggio della Reggina da Ballarino a Lotito. L’organigramma va definito a partire dalla nomina del presidente, il ruolo può spettare ad Enrico Lotito. Mossa imprenditoriale o solo politica in vista delle elezioni 2027 quella di Claudio? E’ il grande dilemma, si lega alle Noif. La multiproprietà è bandita dal 2022 nel calcio professionistico, è stata concessa una deroga solo per quelle in corso (Napoli e Bari).

Delle multiproprietà se n’è parlato a marzo durante un’assemblea di Lega di A, ci sarebbe l’intenzione di proporre una revisione della norma: quote massimo al 30%, limite dell’Uefa”.