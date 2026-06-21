Reggina, partito il conto alla rovescia: attesa per il passaggio di proprietà

Poi l’attenzione si sposterà sull'organigramma societario, la direttore tecnica e la scelta dell'allenatore. Ci saranno sorprese?

Il conto alla rovescia è iniziato. Martedì 23 giugno dovrebbe essere il giorno del passaggio di proprietà della Reggina, con il club amaranto destinato a passare dalle mani di Nino Ballarino a quelle di Claudio Lotito.

Fino all’annuncio ufficiale resta sempre doveroso usare prudenza, ma la direzione appare ormai tracciata. Al di là dei punti di vista e delle diverse sensibilità della piazza, la Reggina si prepara ad accogliere una proprietà di grande esperienza nel calcio italiano e con una struttura solida sotto il profilo gestionale.

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La curiosità maggiore, adesso, riguarda la composizione del nuovo organigramma. Nelle ultime settimane sono già circolati alcuni nomi per la direzione generale e per l’area sportiva, ma non è escluso che il nuovo assetto possa riservare anche qualche sorpresa.

Attesa anche la scelta dell’allenatore. Tra i profili accostati alla panchina amaranto c’è stato quello di Gaetano Auteri, allenatore esperto e preparato. Vedremo se la conduzione tecnica è già stata individuata oppure ogni valutazione arriverà solo dopo il closing e dopo le prime mosse ufficiali della nuova proprietà.

La piazza aspetta. Con impazienza, curiosità e inevitabile speranza. La Reggina ha bisogno di ripartire, di ricostruire e di tornare a parlare soprattutto di campo. L’auspicio è che il nuovo percorso possa riportare entusiasmo e, soprattutto, risultati capaci di mettere tutti d’accordo.