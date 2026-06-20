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L’ex Reggina Nevio Orlandi: ‘Lotito una garanzia. Ritardo? Non credo, ecco perchè’

"Per mettere tutti d'accordo c'è solo un sistema"

20 Giugno 2026 - 08:15 | di Michele Favano

Nevio Orlandi

Tra gli ospiti della quinta edizione del premio “Stefano Viola“, anche l’ex tecnico della Reggina Nevio Orlandi. A lui abbiamo chiesto un parere sull’attuale momento della società amaranto e sull’imminente passaggio di proprietà:

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“E’ arrivato giustamente il momento di cambiare. Era chiaro che la vecchia proprietà si sarebbe dovuta defilare, in virtù di una militanza in serie D che è durata troppo. Se non raggiungi l’obiettivo è giusto fare un passo indietro e spero che Lotito riesca a ripetere quanto fatto con la Salernitana. Lotito è una garanzia e non credo si sia in ritardo, perchè questa è una situazione che probabilmente è partita da qualche tempo, per cui ritengo abbiano già programmato tutto. Organizzazione societaria, dirigenziale, mercato. Lui ha sempre operato bene nel calcio, è un grande imprenditore, un ottimo presidente, ripeto una garanzia. Per mettere tutti d’accordo c’è solo un sistema, i risultati, quindi la vittoria del campionato”.

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