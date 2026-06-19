L’ex Reggina Benny Carbone sull’arrivo di Lotito e quel desiderio non ancora realizzato

A margine della quinta edizione del premio “Stefano Viola“, organizzato dall’AIAC provinciale presso l’Oasi Club Pentimele di Reggio Calabria, abbiamo avvicinato uno degli ospiti illustri della serata Benny Carbone. Reggino, una straordinaria carriera da calciatore tra Italia e Inghilterra, una stagione alla Reggina e oggi tecnico della Primavera dell’Inter. Approfittando della sua presenza, abbiamo chiesto un parere sulla Reggina che sta per nascere firmata Lotito: “Siamo qui per ricordare il grande Stefano Viola. Non appena ho ricevuto la telefonata non ho esitato un attimo ad accettare l’invito e sono molto contento di essere qui. Ho incontrato tanti amici e diversi ex compagni che non vedevo da tempo, compreso Camolese che è stato il mio allenatore a Vicenza, sono veramente emozionato.

Quando si parla di Reggina impossibile non pensare a quegli anni indimenticabili della serie A. Una grande piazza, con una tifoseria straordinaria. Oggi si sta soffrendo per l’attuale situazione essendo da qualche anno in categorie che non ci appartengono ed è chiaro che da tifoso, per primo spero che torni a giocare nel calcio che conta. Ho letto di Claudio Lotito come possibile acquirente di questa società ed è anche scontato venga sottolineato quello che potrebbe dare. Speriamo sia l’uomo giusto per portare la Reggina dove merita. Allenare la Reggina? Da reggino come fai a non pensarci, ma i matrimoni si fanno sempre in due. Non ho mai avuto contatti, ma comunque mai dire mai”.