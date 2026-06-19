Due professionisti calabresi uniscono le competenze in un progetto dedicato a cultura e inclusione

Ha una forte caratterizzazione calabrese la collaborazione tra Triennale Milano e Fondazione La Pelucca, nata dall’impegno condiviso di Carla Morogallo e Giuseppe Minutolo, professionisti con origini di Gioia Tauro, per avvicinare gli anziani della Fondazione al Museo del Design Italiano.

Favorire l’accesso alla cultura, promuovere la partecipazione attiva e offrire nuove occasioni di relazione e benessere agli anziani ospiti della RSA. È questo l’obiettivo del nuovo percorso avviato da Fondazione La Pelucca ETS, storica realtà di Sesto San Giovanni (MI) con 100 anni di attività nel settore della cura socio-sanitaria, insieme a Triennale Milano. Un accordo che, come primo passo, ha consentito a un gruppo di ospiti della Fondazione di visitare il Museo del Design Italiano.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito delle attività che Triennale Milano porta avanti sui temi dell’accessibilità, ha rappresentato il primo appuntamento di una collaborazione pensata per avvicinare il mondo delle Residenze Sanitarie Assistenziali agli spazi culturali della città. La visita, riservata a un pubblico proveniente dalla Fondazione La Pelucca, è stata costruita con particolare attenzione alle esigenze delle persone fragili. Il percorso è nato dalla collaborazione tra le due realtà e dall’impegno condiviso dalle rispettive dirigenze.

La sinergia tra cura, cultura e le origini a Gioia Tauro

Per Triennale Milano, Carla Morogallo, Direttrice generale, ha accolto e ringraziato i presenti, esprimendo soddisfazione per l’avvio di una relazione che potrà consolidarsi nel tempo. Per Fondazione La Pelucca, il progetto è stato ideato, voluto e seguito dal Direttore generale e sanitario Giuseppe Minutolo, che ha sottolineato il valore di un’iniziativa capace di unire cura, cultura e qualità della vita.

A rendere la collaborazione significativa anche per il territorio calabrese è il legame con Gioia Tauro di entrambi i professionisti, che hanno portato in un progetto nato a Milano una sensibilità comune verso la cura, l’inclusione e la dignità delle persone più fragili.

“Questa collaborazione si inserisce pienamente nel percorso che portiamo avanti ogni giorno: garantire alle persone fragili la massima dignità, un’ottima cura e la possibilità di vivere experiences significative, anche nei contesti di maggiore vulnerabilità.” – ha dichiarato Giuseppe Minutolo – “Prendersi cura degli anziani non significa soltanto rispondere a bisogni sanitari e assistenziali, ma anche creare occasioni di relazione, bellezza, partecipazione e inclusione. La visita al Museo del Design Italiano va esattamente in questa direzione: valorizzare la dimensione relazionale della persona e offrire ai nostri ospiti un’esperienza capace di generare benessere, memoria e condivisione.”

I progetti futuri della Fondazione La Pelucca

A partire da settembre, la collaborazione proseguirà con cadenza mensile. Lo stesso principio guida i tanti altri progetti attivati da Fondazione La Pelucca nell’ultimo anno, sempre promossi sotto la guida del Direttore generale Minutolo: dalla collaborazione con l’Osservatorio Cure Palliative di LIUC Business School, al progetto “Inter-Azione” contro la violenza sugli operatori sanitari, fino alla convenzione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per la formazione degli specializzandi in Geriatria. Iniziative diverse, ma unite dalla volontà di migliorare la qualità della cura e della vita delle persone fragili.