Maria De Filippi paparazzata in riva al mare: la ‘regina della tv’ si gode la Calabria

Sorridente, in costume intero e pareo, con gli immancabili occhiali neri da sole. È un ritratto inedito e rilassato quello di Maria De Filippi, sorpresa a passeggiare tranquilla sul bagnasciuga del litorale ionico in Calabria. A pubblicare gli scatti rubati è il settimanale Gente, che dedica la copertina alla produttrice e conduttrice, cogliendola in un raro momento di stacco tra gli intensi impegni lavorativi.

Lontana dalle luci abbaglianti degli studi televisivi, la “regina della tv” si è concessa lunghe camminate in riva al mare, unendo come sempre la necessità di supervisionare le sue produzioni al bisogno di staccare la spina.

“La regina della tv sta per tornare in video con il programma più atteso dell’estate, Temptation Island. L’abbiamo sorpresa in Calabria”, scrive a chiare lettere la rivista. E quella passeggiata sulla sabbia è già diventata l’immagine simbolo dell’estate televisiva alle porte.

Motori spenti in Calabria: registrazioni terminate

Proprio la Calabria, come ormai noto, è il cuore pulsante di questa nuova quattordicesima stagione. A Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, il viaggio nei sentimenti è già giunto al capolinea, almeno per quanto riguarda le riprese. Le telecamere sui falò di confronto si sono infatti spente e le registrazioni sono ufficialmente terminate.

Ora il testimone passa alla complessa macchina del montaggio e alla conduzione di Filippo Bisciglia, pronto a svelare al pubblico di Canale 5 i destini delle sette coppie protagoniste.

Leggi anche

L’indiscrezione di Dagospia: un’estate più lunga

Se l’attesa per la messa in onda è ormai alle stelle, a far esultare i fan del format ci ha pensato Dagospia. Il noto portale ha infatti lanciato un’indiscrezione clamorosa che cambia le carte in tavola per il palinsesto estivo di Mediaset: le puntate saliranno ufficialmente da sei a otto.

Una promozione sul campo che si traduce in due prime serate in più rispetto al formato tradizionale. Due appuntamenti extra carichi di confronti infuocati, tentazioni, video nel “pinnettu” e colpi di scena imprevisti, a dimostrazione della forza inarrestabile di un reality che non conosce crisi.

Il via alle danze

Il conto alla rovescia è ormai terminato: l’appuntamento con la prima puntata di Temptation Island 2026 è fissato per mercoledì 24 giugno, in prima serata su Canale 5. Tra le acque cristalline dello Jonio e l’occhio vigile di Maria De Filippi dietro le quinte, lo spettacolo dei sentimenti è pronto, ancora una volta, a tenere incollati allo schermo milioni di italiani.