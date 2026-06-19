Al via il countdown per ‘Temptation Island 2026’: il reality accende i riflettori sulla Calabria

L’estate televisiva italiana è pronta a ripartire ufficialmente. Il prossimo 24 giugno, in prima serata su Canale 5, si riaccenderanno i riflettori su Temptation Island 2026, il docu-reality che anno dopo anno si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e seguiti del piccolo schermo. Al timone ritroveremo l’immancabile Filippo Bisciglia, pronto a sedersi sul tronco più famoso della TV e a pronunciare la frase cult che fa tremare i cuori dei partecipanti: «Ho un video per te».

La quattordicesima edizione del programma vedrà come protagoniste sette nuove coppie, non sposate e senza figli in comune. Per loro comincia una sfida acrobatica lunga 21 giorni — o forse meno, a seconda dell’esito dei falò di confronto anticipati — in cui i sentimenti, i dubbi e le gelosie verranno messi a dura prova.

Il definitivo addio alla Sardegna e il trasloco in Calabria

La grande novità che ha segnato la storia recente del programma viene confermata anche per quest’anno. Dopo il travolgente successo della passata stagione, la produzione ha stabilito definitivamente la sua base in Calabria.

Per anni il reality ha avuto come scenario naturale le bellezze di Babilonia e la costa sarda di Santa Margherita di Pula. Tuttavia, la vendita dello storico Is Morus Relais — teatro per anni di lacrime, falò di confronto e confessioni sotto le stelle — ha spinto Mediaset e la casa di produzione a voltare pagina. La scelta è ricaduta su una terra ricca di fascino autentico, panorami da cartolina e un mare cristallino che non ha nulla da invidiare a nessuno.

La location: riflettori sul Calalandrusa Resort

Il set blindatissimo dove si sono svolte le riprese è il Calalandrusa Resort, situato a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

Guardavalle Marina è un piccolo centro affacciato sullo Jonio di poco più di 4.000 anime, che custodisce però un vero e proprio gioiello naturale: un lungomare caratterizzato da sabbia chiarissima e acque incontaminate che sfumano dall’azzurro cristallino al blu profondo.

È proprio in questa cornice selvaggia e suggestiva che i fidanzati e le fidanzate, separati nei rispettivi villaggi e circondati da tentatori e tentatrici, cercheranno le risposte sul proprio futuro sentimentale. La Calabria si appresta così a fare da sfondo ai nuovi drammi d’amore della televisione italiana, offrendo una scenografia mozzafiato a quello che si preannuncia, ancora una volta, come il fenomeno mediatico dell’estate.