Cantalupa, Reggina: il resoconto della doppia seduta di lunedi
In attesa delle prime amichevoli si prosegue con le doppie sedute
03 Agosto 2026 - 20:34 | Comunicato
Dopo aver usufruito di una domenica pomeriggio all’insegna del relax, gli amaranto di mister Marchionni sono tornati al lavoro per il consueto doppio allenamento, iniziando la giornata con una serie di test atletici.
Nel pomeriggio, una nuova ed intensa seduta incentrata sulla tattica. Il gruppo ha lavorato su principi di costruzione, prima di cimentarsi in una serie di partitelle a tema. A seguire, soluzioni offensive e partitella undici contro undici, su campo ridotto.
Anche per la giornata di domani è in programma una doppia sessione.
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