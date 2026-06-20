ASP di Reggio: formazione e integrazione ospedale-territorio per migliorare l’assistenza ai pazienti pediatrici

Importante evento formativo promosso dalla collaborazione multidisciplinare tra la UOC di Cardiologia di Polistena e la UOC di Pediatria

Si è svolto ieri presso il Centro di Formazione di Taurianova, diretto dal Dott. Giovanni Calogero, un importante evento formativo promosso dalla collaborazione multidisciplinare tra la UOC di Cardiologia di Polistena, diretta dal Dott. Carmelo Massimiliano Rao, e la UOC di Pediatria, diretta dalla Dott.ssa Mariarosa Calafiore.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di medici pediatri in qualità di relatori e del personale del comparto sanitario, con l’obiettivo di approfondire tematiche clinico-assistenziali di particolare rilevanza e porre le basi per la realizzazione di un PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) interaziendale dedicato all’argomento trattato.

L’evento rappresenta un significativo esempio di integrazione tra professionalità e discipline diverse, finalizzato al miglioramento continuo della qualità delle cure e all’implementazione di percorsi assistenziali sempre più efficaci e condivisi.

L’impegno dell’ASP per la formazione e le cure sul territorio

Un particolare ringraziamento va alla Direzione Generale dell’ASP di Reggio Calabria, guidata dalla Dott.ssa Maddalena Berardi, da sempre attenta e vicina ai processi di formazione e aggiornamento del personale sanitario, nella convinzione che l’investimento nelle competenze professionali costituisca uno strumento fondamentale per rafforzare l’offerta assistenziale del territorio e contribuire concretamente alla riduzione dell’emigrazione sanitaria verso altre regioni per trattamenti che possono essere erogati con elevati standard qualitativi presso le strutture ospedaliere dell’ASP.