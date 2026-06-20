Due incendi a Saline, Don Zampaglione: ‘Il male non avrà l’ultima parola’

Notte di paura e silenzio a Saline, frazione di Montebello Jonico, dopo due episodi incendiari che hanno colpito famiglie e attività del territorio. Atti che non hanno ferito soltanto chi ha subito danni diretti, ma un’intera comunità, scossa da gesti distruttivi che riportano al centro il bisogno di vicinanza, verità e serenità.

A intervenire, con parole di conforto e di fede, è don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello Jonico.

“Di fronte a questi atti distruttivi, la fede offre una luce potente contro lo sconforto”.

Il sacerdote ha espresso vicinanza a chi ha vissuto ore difficili, sottolineando l’importanza di non lasciare sole le persone colpite.

“Da parte mia offro vicinanza, preghiere per chi ha subito danni e paura e soprattutto parole di conforto che si fondano sulla certezza che Dio non abbandona i suoi figli in queste situazioni difficili”.

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Don Zampaglione invita la comunità a reagire senza cedere alla rabbia o alla rassegnazione. La risposta, secondo il parroco, deve essere fatta di preghiera, solidarietà e presenza.

“Invito a rispondere alla violenza con la preghiera e la vicinanza di un paese che vuole crescere e di una comunità che non deve voltarsi dall’altra parte”.

Nel suo messaggio, il sacerdote richiama anche un passo della Lettera ai Romani:

“Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene”.

Per don Zampaglione, la fede resta un punto fermo anche nei momenti più bui.

“La fede ci insegna che il male non avrà l’ultima parola”.

Il parroco ha annunciato che offrirà preghiere e il rosario, nel mese dedicato al Sacro Cuore, affinché chi ha compiuto questi gesti possa convertirsi e perché si arrivi presto alla verità.

“Pregherò perché Saline ritrovi tanta serenità e tanta pace”.

Infine, l’appello rivolto a tutti: