Aeroporto T.Minniti, Minasi: ‘Ripristinare subito il pontile d’imbarco per Messina’

“In attesa del completamento del Ponte sullo Stretto — l’unica opera fondamentale in grado di garantire per sempre la continuità territoriale e l’integrazione infrastrutturale del Mezzogiorno — non possiamo rassegnarci alla paralisi ogni volta che l’Etna decide di far sentire la sua voce. Quando la cenere vulcanica costringe alla chiusura l’aeroporto di Catania-Fontanarossa, l’aeroporto ‘Tito Minniti‘ di Reggio Calabria rappresenta già oggi la soluzione logistica migliore, più comoda e naturale. Per rendere questo piano d’emergenza subito operativo ed efficace, occorre un atto di pragmatismo: il ripristino immediato del vecchio pontile dell’Aeroporto dello Stretto”.

Lo dichiara in una nota la senatrice della Lega, Tilde Minasi.

“Anni fa venne realizzato un pontile d’imbarco direttamente al servizio dello scalo reggino, un’infrastruttura estremamente utile che permetteva ai passeggeri di salire a bordo degli aliscafi per Messina svolgendo le operazioni di check-in direttamente a bordo. Quell’opera, purtroppo lasciata in disuso nel tempo, deve essere ripristinata d’urgenza per trasformare Reggio Calabria nel naturale hub di continuità dell’intera area dello Stretto e della Sicilia orientale. Sono certa che il neo sindaco Cannizzaro, da sempre attento al rilancio e allo sviluppo del nostro territorio, si attiverà con determinazione proprio in questa direzione per restituire piena operatività a questa infrastruttura strategica”.

Il piano in caso di blocco dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa

“Il modello – spiega la senatrice leghista – è già pronto e funzionale. In caso di blocco di Fontanarossa, i voli potrebbero atterrare a Reggio Calabria invece di subire i soliti e logoranti dirottamenti verso scali molto più lontani come Palermo. Da Catania a Messina occorrono mediamente tra i 60 e i 90 minuti di treno o di autostrada; da Messina basterebbe poi appena mezz’ora di aliscafo per sbarcare direttamente sul pontile dell’aeroporto di Reggio e imbarcarsi. Un’operazione fluida e veloce che ridurrebbe drasticamente le odissee dei passeggeri e garantirebbe la mobilità di turisti e cittadini”.

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