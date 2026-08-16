Villa, il Comitato del Commercio: ‘Tutela, innovazione e nuove prospettive per il territorio’

Dalla tutela delle attività commerciali alla valorizzazione dell’identità locale, fino alla volontà di guardare alle nuove tecnologie e alla formazione delle giovani generazioni: il Comitato del Commercio Villese, guidato dalla presidente Maria Idone, continua a sviluppare un percorso che punta a rendere il commercio parte integrante del progetto di crescita della città.

Il Comitato nasce dalla necessità di dare voce agli operatori economici e di affrontare le problematiche concrete di chi ogni giorno investe, lavora e contribuisce alla vita economica di Villa San Giovanni. Nel corso degli anni l’attenzione si è concentrata su temi quali costi di gestione, pressione fiscale, concorrenza, lavoro regolare, viabilità, parcheggi, decoro urbano, accessibilità e capacità della città di trasformare i grandi flussi di passaggio in vere opportunità economiche. La filosofia del Comitato è sempre stata chiara: non limitarsi a segnalare i problemi, ma trasformarli in proposte.

Una città che deve trasformare il passaggio in opportunità

Villa San Giovanni possiede una caratteristica unica: la sua posizione strategica sullo Stretto.

Ogni giorno grandi flussi di persone attraversano la città, ma la sfida è fare in modo che una parte di questo movimento possa trasformarsi in turismo, consumi, servizi e opportunità per le attività locali.

Per il Comitato, Villa non deve essere soltanto una città di transito.Deve diventare una città nella quale fermarsi. Per raggiungere questo obiettivo servono maggiore attrattività, una programmazione coordinata e soprattutto una rete tra commercio, turismo, cultura, associazioni e istituzioni.

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Dal Biscotto Nautico alla valorizzazione dell’identità

In questo percorso si inserisce la Fiera del Biscotto Nautico, che rappresenta una delle iniziative attraverso cui il Comitato intende valorizzare la storia e le tradizioni locali.

Il Biscotto Nautico non viene considerato soltanto come prodotto gastronomico, ma come elemento di identità. La tradizione può diventare cultura. La cultura può diventare turismo. Il turismo può generare movimento. E il movimento può trasformarsi in economia per le attività locali.

È questa la visione che il Comitato vuole portare avanti: eventi capaci non soltanto di richiamare persone, ma di creare una ricaduta concreta sul territorio.

Il nuovo progetto: collegare Villa San Giovanni alle nuove tecnologie

Il Comitato del Commercio Villese sta inoltre valutando un nuovo progetto destinato ad ampliare ulteriormente la propria prospettiva.

L’idea è quella di avviare collaborazioni con istituti scolastici del Nord Italia, creando un ponte tra realtà territoriali differenti e mettendo in relazione il mondo del commercio con quello della scuola, della formazione e delle nuove tecnologie.

Il progetto nasce dalla volontà di allargare la visuale, conoscere esperienze innovative sviluppate in altri territori e portare a Villa San Giovanni nuove idee legate alla digitalizzazione, all’intelligenza artificiale, alla comunicazione, al marketing, alle nuove professioni e agli strumenti tecnologici che stanno trasformando il mondo del lavoro e delle imprese.

In questa fase il Comitato sta valutando un possibile percorso di collaborazione con docenti di scuole superiori di Torino, con l’obiettivo di creare un collegamento tra realtà scolastiche del Nord e il territorio villese.

L’idea è quella di coinvolgere progressivamente anche le scuole di Villa San Giovanni e del territorio, affinché i giovani possano diventare parte attiva di un percorso di innovazione.

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Scuola e commercio: costruire insieme il futuro

Per il Comitato, parlare di commercio significa anche parlare di futuro. Le attività commerciali di domani avranno bisogno di competenze nuove: comunicazione digitale, gestione dei social, e-commerce, intelligenza artificiale, analisi dei dati, marketing territoriale, nuove modalità di vendita e strumenti tecnologici sempre più avanzati.

Per questo motivo il Comitato ritiene importante creare occasioni di confronto tra commercianti, studenti, docenti e professionisti.

Le scuole villesi possono diventare un luogo nel quale sperimentare nuove idee. I commercianti possono portare esperienza concreta. I docenti possono contribuire alla formazione. Gli studenti possono portare creatività, conoscenze digitali e una visione diversa del futuro.

Da questo incontro può nascere un modello nuovo di collaborazione tra scuola, commercio e territorio. Un progetto che guarda oltre i confini locali. Il confronto anche con realtà scolastiche del Nord rappresenta inoltre un’opportunità per superare una visione esclusivamente locale.

Conoscere esperienze diverse significa poter comprendere come altre città affrontano la digitalizzazione, come vengono utilizzate le nuove tecnologie e come i giovani vengono preparati alle professioni del futuro.

L’obiettivo non è copiare modelli esterni, ma confrontarsi per costruire un modello adatto a Villa San Giovanni.

Una città che conserva la propria identità, ma che allo stesso tempo vuole essere moderna, innovativa e capace di dialogare con realtà diverse.

Maria Idone: “Il futuro del commercio passa anche dalla formazione”

La presidente Maria Idone intende quindi ampliare il ruolo del Comitato. Non soltanto rappresentanza degli operatori economici, ma anche capacità di costruire relazioni, creare opportunità e aprire nuovi percorsi.

La collaborazione con il mondo della scuola rappresenta proprio questa nuova direzione. Investire sui giovani significa investire sul futuro delle imprese e del territorio. E avvicinare il commercio alle nuove tecnologie significa preparare le attività locali alle trasformazioni che stanno già interessando il mercato.

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Una visione sempre più ampia

Il percorso del Comitato del Commercio Villese si sviluppa quindi su più livelli:

tutelare le attività esistenti;

rafforzare la collaborazione tra commercianti;

valorizzare la storia e le eccellenze locali;

attrarre visitatori e nuovi flussi economici;

innovare attraverso le nuove tecnologie;

formare le nuove generazioni;

creare collegamenti con realtà scolastiche e territoriali anche fuori dalla Calabria.

Dalla Fiera del Biscotto Nautico alle nuove collaborazioni con il mondo della scuola, il filo conduttore rimane uno solo: costruire una Villa San Giovanni più attrattiva, più moderna e più consapevole delle proprie potenzialità.

Il Comitato vuole continuare a fare la propria parte, mantenendo un dialogo aperto con le istituzioni e con tutte le realtà che possono contribuire alla crescita del territorio.

Perché il commercio non è soltanto vendita. È lavoro. È identità. È socialità. È innovazione. Ed è soprattutto una parte fondamentale del futuro di Villa San Giovanni.