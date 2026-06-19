City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Attentati nella notte a Saline, il sindaco Suraci: ‘Vicini ai cittadini colpiti’ – FOTO

Le fiamme hanno compromesso uno studio medico, distrutto un'automobile e danneggiato un'imbarcazione

19 Giugno 2026 - 10:28 | Comunicato Stampa

Sindaco Leonardo Suraci

Una sequenza di gravi attentati ha scosso profondamente la frazione costiera di Saline, gettando la comunità locale nella paura e nell’incredulità durante le ore notturne tra mercoledì e giovedì. Le fiamme hanno compromesso uno studio medico, distrutto un’automobile e danneggiato un’imbarcazione.

studio e automobile

Le indagini dei Carabinieri e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Fuoco e fumo hanno svegliato i cittadini in un clima di forte apprensione. La dinamica la stanno ricostruendo i Carabinieri della compagnia di Melito di Porto Salvo che sono prontamente giunti sul posto.

Non si esclude l’ipotesi che qualche bersaglio sia stato coinvolto solo accidentalmente. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno impegnato per diverse ore i Vigili del Fuoco di Melito di Porto Salvo.

La condanna del sindaco Leonardo Suraci

Immediata e ferma la reazione delle istituzioni. Il sindaco di Montebello Jonico, Leonardo Suraci, ha condannato duramente l’accaduto con una nota ufficiale:

“A nome mio e dell’amministrazione comunale tutta esprimo pubblicamente la totale indignazione verso il gesto intimidatorio. Siamo vicini ai cittadini colpiti e ribadiamo il valore inamovibile della legalità sul territorio”.

Il primo cittadino ha poi proseguito stigmatizzando la gravità dell’azione criminosa:

barca

“Si tratta di fatti disdicevoli che colpiscono non soltanto le persone interessate e le relative famiglie, ma l’intera comunità. Fatti da condannare con forza e sdegno perché minano le fondamenta dell’idea di società così come il senso di sicurezza e di legalità”.

Di fronte a tale episodio che genera amarezza ed indignazione e che lede l’immagine dell’intero territorio comunale, Suraci ha voluto rinnovare il pieno supporto morale alle vittime:

“Come amministrazione comunale – ha detto Suraci – assicuriamo vicinanza, solidarietà ed affetto alle vittime e alle famiglie. Aggiungo che la nostra voce e i nostri sentimenti sono quelli dell’intera comunità che oggi più che mai è vicina a voi mentre insieme tutti condanniamo con fermezza il vile gesto”.

Una gara di solidarietà si sta registrando anche sui social, spazio e luogo virtuale in cui la comunità si stringe al fianco di chi ha subito l’intimidazione.

Leggi anche

Dalle istituzioni e dalla società civile si leva dunque un coro unanime di sostegno verso i danneggiati, accompagnato da un monito chiaro rivolto a tutta la cittadinanza: proseguire uniti lungo la strada del vivere civile, rifiutando ogni forma di sottomissione o paura. Le indagini dei Carabinieri sono ora concentrate sulla ricostruzione millimetrica dei movimenti di quella notte al fine di identificare i responsabili di un disegno criminoso che ha turbato ed indignato la gente.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

CarabinieriVigili del FuocoMontebello Ionico Cronaca
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?