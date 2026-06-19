Attentati nella notte a Saline, il sindaco Suraci: ‘Vicini ai cittadini colpiti’ – FOTO

Le fiamme hanno compromesso uno studio medico, distrutto un'automobile e danneggiato un'imbarcazione

Una sequenza di gravi attentati ha scosso profondamente la frazione costiera di Saline, gettando la comunità locale nella paura e nell’incredulità durante le ore notturne tra mercoledì e giovedì. Le fiamme hanno compromesso uno studio medico, distrutto un’automobile e danneggiato un’imbarcazione.

Le indagini dei Carabinieri e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Fuoco e fumo hanno svegliato i cittadini in un clima di forte apprensione. La dinamica la stanno ricostruendo i Carabinieri della compagnia di Melito di Porto Salvo che sono prontamente giunti sul posto.

Non si esclude l’ipotesi che qualche bersaglio sia stato coinvolto solo accidentalmente. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno impegnato per diverse ore i Vigili del Fuoco di Melito di Porto Salvo.

La condanna del sindaco Leonardo Suraci

Immediata e ferma la reazione delle istituzioni. Il sindaco di Montebello Jonico, Leonardo Suraci, ha condannato duramente l’accaduto con una nota ufficiale:

“A nome mio e dell’amministrazione comunale tutta esprimo pubblicamente la totale indignazione verso il gesto intimidatorio. Siamo vicini ai cittadini colpiti e ribadiamo il valore inamovibile della legalità sul territorio”.

Il primo cittadino ha poi proseguito stigmatizzando la gravità dell’azione criminosa:

“Si tratta di fatti disdicevoli che colpiscono non soltanto le persone interessate e le relative famiglie, ma l’intera comunità. Fatti da condannare con forza e sdegno perché minano le fondamenta dell’idea di società così come il senso di sicurezza e di legalità”.

Di fronte a tale episodio che genera amarezza ed indignazione e che lede l’immagine dell’intero territorio comunale, Suraci ha voluto rinnovare il pieno supporto morale alle vittime:

“Come amministrazione comunale – ha detto Suraci – assicuriamo vicinanza, solidarietà ed affetto alle vittime e alle famiglie. Aggiungo che la nostra voce e i nostri sentimenti sono quelli dell’intera comunità che oggi più che mai è vicina a voi mentre insieme tutti condanniamo con fermezza il vile gesto”.

Una gara di solidarietà si sta registrando anche sui social, spazio e luogo virtuale in cui la comunità si stringe al fianco di chi ha subito l’intimidazione.

Leggi anche

Dalle istituzioni e dalla società civile si leva dunque un coro unanime di sostegno verso i danneggiati, accompagnato da un monito chiaro rivolto a tutta la cittadinanza: proseguire uniti lungo la strada del vivere civile, rifiutando ogni forma di sottomissione o paura. Le indagini dei Carabinieri sono ora concentrate sulla ricostruzione millimetrica dei movimenti di quella notte al fine di identificare i responsabili di un disegno criminoso che ha turbato ed indignato la gente.