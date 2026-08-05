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Sanità in Calabria, approvato dal Cdm il nuovo piano di rientro

Il documento è arrivato sul tavolo dell'esecutivo dopo aver già ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni e della struttura tecnica di monitoraggio paritetica

05 Agosto 2026 - 10:41 | di Redazione

Roberto Occhiuto

ll nuovo piano di rientro del servizio sanitario della Regione Calabria è stato approvato nella seduta di ieri del Consiglio dei Ministri.

Il documento è arrivato sul tavolo dell’esecutivo dopo aver già ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni e della struttura tecnica di monitoraggio paritetica.

Il piano è stato approvato su proposta del ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro della Salute e sentito il ministro per affari regionali e le autonomie.

Il documento programmatico delinea le strategie che la Regione intenderà adottare nel triennio 2026/2028 per superare le criticità ancora esistenti nel servizio sanitario calabrese. In particolare, recuperare i deficit nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in particolare nell’area distrettuale e sul fronte della gestione economico finanziaria.
   

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