Reggio, maxi blitz su ombrelloni e lettini abusivi: liberati 6.000 mq di spiaggia

Operazione congiunta di Guardia Costiera e Polizia Locale sul tratto di litorale compreso tra le frazioni di Pellaro e Bocale. Sequestrati centinaia di ombrelloni, sdraio e lettini e liberati 6.000 mq di arenile abusivamente occupato.

Nelle primissime ore dell’alba di ieri, gli uomini della Guardia Costiera e del Comando di Polizia Locale di Reggio Calabria hanno portato a termine un’ampia operazione congiunta lungo il litorale tra le frazioni di Pellaro e Bocale.

Ombrelloni e lettini “segnaposto” rimossi

L’intervento ha preso di mira la diffusa e illecita abitudine di occupare permanentemente l’arenile con attrezzature balneari “segnaposto” lasciate indebitamente sulla battigia.

Le attrezzature, riconducibili allo stato a ignoti, sono state rimosse e sottoposte a sequestro, consentendo di liberare circa 6.000 metri quadrati di demanio marittimo, ripristinando di fatto la legalità e la vivibilità di un tratto di costa particolarmente frequentato.

Spiagge libere, vietato lasciare attrezzature dopo il tramonto

Il regolamento per la gestione del demanio marittimo vieta espressamente di lasciare, dopo il tramonto, ombrelloni, lettini, sedie, tavolini e qualsiasi altro arredo sulle spiagge destinate alla libera balneazione.

La spiaggia libera è un bene pubblico e non può essere trasformata in uno spazio privato attraverso il posizionamento stabile di attrezzature.

Controlli anche nei prossimi giorni

L’attività si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del litorale volti a garantire il rispetto delle norme sul demanio marittimo e a tutelare il diritto di tutti i cittadini di fruire liberamente del mare.

Nei prossimi giorni proseguirà l’attività di monitoraggio su altre aree interessate da questo fenomeno, per prevenire il ripresentarsi di simili condotte illecite.