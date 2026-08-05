L’ex Reggina Torrisi: ‘A Messina progetto solido. Pronti a tutto, se dovesse arrivare…’

Dal ritiro di Cascia mister Torrisi, ex Reggina e adesso allenatore del Messina, ha parlato all’emittente trapanese WestSicily, toccando anche l’argomento ripescaggi, ricordando che oggi si avranno i verdetti ufficiali. Dichiarazioni riportate da notiziariocalcio.com: “Sulla scia di un trascorso anche nella massima serie e grazie a un pubblico caloroso e numeroso, la nuova dirigenza ha instaurato un progetto solido, alimentato dalla ferma intenzione di far risorgere questo club e condurlo nuovamente nelle categorie che gli competono.

Restiamo in vigile attesa per comprendere se ci sarà un eventuale inserimento tra i ripescati dell’ultimo minuto, ma la dirigenza ha già lavorato benissimo costruendo una rosa competitiva per la Serie D. Nel caso in cui fossimo costretti a disputare il torneo di Eccellenza, la squadra ha il preciso dovere e l’obbligo morale di scendere in campo esclusivamente per conquistare il campionato e salire di categoria. Siamo pronti a tutto”.