L’ex Reggina Torrisi: ‘A Messina progetto solido. Pronti a tutto, se dovesse arrivare…’
"L'intenzione è far risorgere questo club e condurlo nuovamente nelle categorie che gli competono"
05 Agosto 2026 - 10:51 | Redazione
Dal ritiro di Cascia mister Torrisi, ex Reggina e adesso allenatore del Messina, ha parlato all’emittente trapanese WestSicily, toccando anche l’argomento ripescaggi, ricordando che oggi si avranno i verdetti ufficiali. Dichiarazioni riportate da notiziariocalcio.com: “Sulla scia di un trascorso anche nella massima serie e grazie a un pubblico caloroso e numeroso, la nuova dirigenza ha instaurato un progetto solido, alimentato dalla ferma intenzione di far risorgere questo club e condurlo nuovamente nelle categorie che gli competono.
Restiamo in vigile attesa per comprendere se ci sarà un eventuale inserimento tra i ripescati dell’ultimo minuto, ma la dirigenza ha già lavorato benissimo costruendo una rosa competitiva per la Serie D. Nel caso in cui fossimo costretti a disputare il torneo di Eccellenza, la squadra ha il preciso dovere e l’obbligo morale di scendere in campo esclusivamente per conquistare il campionato e salire di categoria. Siamo pronti a tutto”.
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